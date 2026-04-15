贈り物に、香り高い一杯を。冷やすだけで楽しめるScropのスペシャルティコーヒーギフト、ボトルアイス＆コーヒーゼリー発売

株式会社マルハンダイニングボトルアイスコーヒー2本セット

株式会社マルハンダイニング（本社：東京都江東区、代表取締役：窪田 猛）が運営するスペシャルティコーヒーブランド「Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）」は、毎年ご好評をいただいている季節限定商品「ボトルアイスコーヒー」と「コーヒーゼリー」を、公式オンラインショップにて数量限定で販売開始いたしました。

これからの季節に向けて、母の日や父の日の贈り物にはもちろん、お中元など季節のご挨拶にもおすすめの、香り高いスペシャルティコーヒーギフトをご提案いたします。日頃の「ありがとう」をさりげなく伝えるシーンにも最適です。Scropのボトルアイスコーヒーは、スペシャルティコーヒーを100％使用し、ネルドリップで丁寧に抽出したすっきりとした味わいと豊かな香りが特長。冷蔵庫から取り出してすぐに、本格的な一杯をお楽しみいただけます。

また、コーヒーゼリーやカフェオレベースなど、ご自宅でも楽しめる涼やかなラインアップもご用意。スペシャルティコーヒー専門店ならではの品質で、贈る方にも受け取る方にも、心地よいひとときをお届けします。コーヒー好きな方への贈り物としてはもちろん、ご自宅でのリラックスタイムにも最適です。数量限定のため、この機会にぜひご利用ください。

ボトルアイスコーヒー2本セット〈スマトラ／エチオピア〉

トップスペシャルティコーヒーを100％使用し、北海道・羊蹄山の湧き水で丁寧にネルドリップした無糖のボトルアイスコーヒー。

スマトラは、ジューシーさとしっかりとしたボディ感に加え、ハーブやスパイスを思わせる甘みと、ふくよかな質感が特長です。

エチオピアは、ストロベリーやマスカット、グレープを思わせるフルーティーなフレーバーと、すっきりと爽やかな飲み口が魅力。

冷やしてそのままでも、氷を入れたグラスに注いでも、上質な味わいをご堪能いただけます。それぞれの個性を、飲み比べでもお楽しみいただけます。

ボトルアイスコーヒー2本セット〈スマトラ／エチオピア〉

【商品概要】

商品名：ボトルアイスコーヒー2本セット

販売価格：4,790円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset-bottleicedcoffee-2set

ボトルアイスコーヒー2本（スマトラ／エチオピア）×コーヒーゼリー4個セット

贈り物にふさわしい、特別なコーヒーギフトをご用意しました。スマトラとエチオピア、それぞれのトップスペシャルティコーヒーを100％使用した無糖のアイスコーヒーは、北海道・羊蹄山の湧き水で丁寧にネルドリップ。冷やしてそのまま、または氷を加えて、これからの季節にぴったりの一杯をお楽しみいただけます。

スマトラはハーブやスパイスを思わせる甘みとしっかりとしたボディ感、エチオピアはストロベリーやマスカットを思わせるフルーティーな香りと、すっきりとした飲み口が特長です。

さらに、“食べるアイスコーヒー”をテーマに開発したコーヒーゼリーもセットに。スマトラのスペシャルティコーヒーを100％使用し、豊かなコクと軽やかな余韻を楽しめる、夏にふさわしいデザートに仕上げました。コーヒーの多彩な魅力を、ひとつのセットでお楽しみいただけます。

ボトルアイスコーヒー2本 × コーヒーゼリー4個セットボトルアイスコーヒー（スマトラ）スマトラのコーヒーゼリー（無糖）

【商品概要】

商品名：ボトルアイスコーヒー 2本 × コーヒーゼリー4個セット

販売価格：6,600円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset-bottleicedcoffee-2set-coffeejelly

カフェオレベース1本 ×コーヒーゼリー4個セット

カフェオレベース1本とコーヒーゼリー4個を詰め合わせた、スペシャルティコーヒーのギフトセット。

Scropオリジナルブレンド「トラディショナルブレンド」を使用したカフェオレベース（加糖）は、ミルクで割るだけで手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。

コーヒーゼリーは、スマトラのスペシャルティコーヒーを100％使用し、「食べるアイスコーヒー」をテーマに開発。付属のコーヒーシュガー（ざらめ）とともに、コクのある味わいと心地よい余韻をご堪能いただけます。ご自宅でも贈り物としても、幅広くお楽しみいただけるセットです。

カフェオレベース1本 ×コーヒーゼリー4個セットカフェオレベース（加糖）5倍希釈スマトラのコーヒーゼリー（無糖）

【商品概要】

商品名：カフェオレベース × コーヒーゼリー4個セット

販売価格：3,750円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ

https://scrop-coffee-roasters.com/collections/popular-gifts/products/giftset_sg_e17

季節のご挨拶やお礼、母の日・父の日の贈り物にもおすすめです。熨斗や包装紙のご対応も承っております。Scrop COFFEE ROASTERS（スクロップ コーヒーロースターズ）

【Scrop COFFEE ROASTERS】

「いつもの日常が、ちょっと上質に。」

Scrop COFFEE ROASTERSは、千葉県・流山発のスペシャルティコーヒー専門店です。

毎日楽しむ一杯から、世界的に評価されるゲイシャ種やオークションロットまで、個性豊かなコーヒー豆を幅広く取り揃えています。

【公式オンライン ショップ】

https://scrop-coffee-roasters.com/

【SNS】

https://www.instagram.com/scropcoffee/

https://x.com/ScropCoffee

Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S・C店

【Scrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森S.C.店】店内のキッチンで焼き上げたパンと、香り高いスペシャルティコーヒーを楽しめるベーカリーカフェ。買い物の合間のひと休みにもぴったりな空間で、焼きたての味わいと丁寧に抽出したコーヒーをご提供しています。

住所：千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S.C. 本館3F

TEL：04-7156-7280

営業時間：10:00～22:00（L.O.21:00）

Scrop公式HP：https://scrop-coffee-roasters.com/

Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場

【Scrop COFFEE ROASTERS 熊谷焙煎工場】

生豆の品質にこだわり、独自の焙煎技術で豆の個性を引き出したコーヒーをお届けしています。熊谷市の焙煎工場から、全国へ新鮮なコーヒーを発送しています。

また、毎月1回、焙煎工場での直売会も実施。できたてのコーヒーや限定アイテムを直接お買い求めいただける、人気のイベントとなっています。

所在地：〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻3764

【会社概要】

社名：株式会社マルハンダイニング

本社所在地：〒135-0033 東京都江東区深川2-8-19 さくらいビル4F

代表：代表取締役社長 窪田 猛

設立：平成15年4月1日

資本金：4,000万円 https://www.maruhandining.co.jp/

事業内容

1. 飲食店の経営

2. 食料品の卸小売業

3. 不動産の売買、賃貸、管理並びに仲介業

4. 前各号の事業に関する経営技術援助、指導並びに情報提供

5. 前各号に付帯する一切の事業