アールスリーインスティテュートのkintone連携サービスgusuku Customine、ITreview Grid Award 2026 Springで最高位「Leader」を3年連続受賞

有限会社アールスリーインスティテュート

アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「kintoneプラグイン部門」においてgusuku Customine（カスタマイン）が「Leader」を受賞しましたので、お知らせいたします。

gusuku Customine（カスタマイン）の受賞内容

ITreview Grid Award 2026 Spring

「kintoneプラグイン部門」において、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品として評価され、最高位の称号である「Leader」を受賞しました。

今回で3年連続受賞となり、「3年連続Leader」のバッジが発行されました。継続的に高い評価をいただいていることが示されています。

こうした評価は、gusuku Customineをご利用いただき、レビューをお寄せくださったお客様によるものです。心より御礼申し上げます。

■gusuku Customine 製品ページ

https://www.itreview.jp/products/gusuku-customine/profile

■gusuku Customineの受賞カテゴリー

kintoneプラグイン：https://www.itreview.jp/categories/kintone-expanded-function

ITreview Grid Awardとは？

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

本アワードでは、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジを発行しています。

■ITreview Grid Award 2026 Spring

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

受賞の背景：ユーザーから評価されたポイント

gusuku Customine（カスタマイン）は、2026年4月現在、ユーザーの満足度4.4を獲得。

400種類以上のできることを備えた「機能への満足度」や、チャットを中心とした「サポート品質」、やることと条件を選んで組み合わせるだけの「使いやすさ」などが評価され、多くのユーザーから高評価のレビューをいただいています。

■ユーザーからは「使いやすさ」と「サポート」を評価する声が多数

「柔軟にカスタマイズできる」

「困ったときにすぐに相談できる安心感」

「選択肢の中から選ぶだけなので誰でも設定できる」

■ITreview「gusuku Customine」レビューページ

https://www.itreview.jp/products/gusuku-customine/reviews

gusuku Customine（カスタマイン）について

gusuku Customineは、kintoneの「もっとこうできたらいいのに」をノーコードで実現するサービスです。400以上用意された「やること」を自由に「条件」と組み合わせることで、思い通りのカスタマイズを作成できます。

2021年には、kintoneアプリのカスタマイズに加え、バッチ処理やWebhookの処理が行えるJob Runner、kintoneのデータを元にExcelやPDFを出力する機能も備え、「カスタマインがあればなんとかなる」と言っていただける存在となりました。

gusuku Customineは、kintone機能拡張における圧倒的な機能の豊富さを誇るサービスであり、2018年のリリース以降、現在に至るまで頻繁に機能追加を行っています。

導入社数は2026年4月現在で2,400社を超え、今後もkintoneユーザーのみなさまに「gusuku Customineがあったのでうまくいった」と言っていただけるサービスであるよう、努力を続けています。

詳しくは製品ページをご覧ください。

また、具体的な活用方法についてはお気軽にお問い合わせください。

製品ページ：https://customine.gusuku.io/

アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ”となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/