Run for Children！東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ寄付金及びチャリティランナー募集！

特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN(フレンズ)は、東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART の寄付先団体です。2026年10月18日(日)に開催される東京レガシーハーフマラソン2026チャリティでフレンズの“チャリティランナー”として走って、応援して下さる方を募集します!

5万円以上の寄付をいただいた方の中でご希望の方は、チャリティ活動をアピールしていただくチャリティランナーとして東京レガシーハーフマラソン2026チャリティに出走することができます。出走を通じて、チャリティ活動の素晴らしさを発信し、盛り上げていきませんか?

フレンズを支援＆応援する方法は、以下の2つ！

1）走って、応援！寄付金及びチャリティランナーとして応援

2）寄付で応援

ご寄付は、ラオスに設立し運営を行うラオ・フレンズ小児病院（LFHC）で入院が必要な子どもたちへ適切な医療を届けるための資金として活用させていただきます。一人でも多くの子どもたちへ適切な医療が提供出来るよう、皆さまのご支援をお願いいたします。

1）走って、応援！寄付金及びチャリティランナーとして応援する場合

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96640/table/36_1_19ca700dd68c2645ee3a79c5dcfc3ce2.jpg?v=202604160551 ]申込フォーム :https://forms.gle/QyPk29PTMrrBD9NFA

2）寄付で応援する場合

▼寄付申込全体フロー▼

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96640/table/36_2_459782e36f7a1048b342b65f881ca0e4.jpg?v=202604160551 ]申込フォーム :https://forms.gle/QyPk29PTMrrBD9NFA

ご支援いただいた皆さまへ

・感謝の気持ちをこめたThank you レターをお届けします

・イベントのご案内をお届けします

・年次報告書をお届けします

・フレンズの活動が分かるメールニュースをお届けします

・寄付金控除可能な領収証を発行します

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPANとは

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPANは、ラオスやカンボジアを中心にアジアの子どもたちに小児医療支援を行う団体です。「医療・教育・予防」を活動の柱に、将来的に現地スタッフの手で医療が提供できるよう、「現地化（現地への移譲）」することを目指してプロジェクトを進めています。

最初のプロジェクトとして、1999年にカンボジアのシェムリアップにアンコール小児病院（AHC）を設立。開院から14年目の2013年に現地化。2013年に主な活動拠点をラオスに移し、現在は、2015年にラオスのルアンパバーンに設立・開院した、ラオ・フレンズ小児病院（LFHC）の運営を行っています。

フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPANは、認定NPO法人として東京都から認定を受けています。ご寄付には、寄付金控除の可能な領収証を発行いたします。

▼東京レガシーハーフマラソン2026公式ウェブサイト▼

https://www.legacyhalf.tokyo/

▼東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART 公式ウェブサイト

東京レガシーハーフマラソン2026 チャリティ特設ページ

https://www.runwithheart.jp/news/list/15/16/?tag=

【本件に関するお問合せ先】

認定NPO法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN

tm_charity@fwab.jp