広告媒体のマッチングプラットフォーム「メディアデータオンライン 」約4,500媒体を無料で検索できる「フリープラン」提供開始

ビルコム株式会社

ビルコム株式会社（本社:東京都港区 代表取締役兼CEO:太田滋、以下ビルコム）は、広告主・広告会社と媒体社をつなぐ広告媒体のマッチングプラットフォーム「メディアデータオンライン(https://www.media-data.jp)」において、新たに「フリープラン（無料会員）」を設け、2026年4月15日より提供を開始します。無料会員では、スタンダードプラン（有料会員）にて提供している媒体検索・閲覧機能の一部を無料で利用できます。

本プランにより、広告主・広告会社はゼロコストで、5マス媒体（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・Web）約4,500媒体の横断検索および基本情報の閲覧が可能となり、メディアプランニングの効率化をより広く支援してまいります。

フリープラン（無料会員）で利用できる機能

メディアデータオンラインでは、フリープラン（無料会員）とスタンダードプラン（有料会員）の2つのプランを提供しています。https://www.media-data.jp

フリープランとスタンダードプランの利用可能範囲

１.基本検索機能の利用

媒体区分、キーワード、発行地域、読者属性（男女比、年齢層、年収、既婚・未婚、職業、役職）を条件として組み合わせ、5マス媒体（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・Web）約4,500媒体の中から目的に合った媒体をスピーディに検索できます。

２.媒体ページの閲覧（一部）

フリープランおよびスタンダードプランで閲覧できる範囲は、上図のとおりです。

サービス提供の背景

広告主・広告会社において、媒体選定は各担当者が持つ個別のリレーションや、膨大な時間を要するリサーチ・資料請求などに依存しており、最適な媒体との出会いが制限される「情報の非対称性」が長年の課題となっていました。

「メディアデータオンライン」は、広告主・広告会社と媒体社の効率的なビジネスマッチングを促進するため、有料会員向けに詳細な媒体データを提供しています。今回、より多くの方にプラット

フォームの利便性を体感いただき、業界全体のメディアプランニングの質を向上させることを目的に、有料会員向け機能の一部を無料で利用できるフリープラン（無料会員）を新設しました。

利用者メリット

「メディアデータオンライン」のサービス概念図

【広告主・広告会社向け】

１.ゼロコストでの情報収集

従来、検索エンジンやSNSなどで個別に探していた媒体情報を、1つのプラットフォーム上で横断的かつスピーディに検索できます。

２.「隠れた優良媒体」との出会い

既存のネットワークだけでは発見しにくかったニッチな媒体や、新しい広告メニューとの出会いが期待できます。

３.比較検討の効率化

複数の媒体情報を同一フォーマットで比較でき、社内検討用リストの作成が容易になります。

【媒体社向け】

１.広告主・広告会社との接点増加

媒体情報の閲覧者が無料会員まで広がることで、自社媒体のインプレッション増加が期待されます。

２.新規カテゴリーの開拓

これまで接点のなかった業界や比較的予算規模の小さい広告主からも閲覧される可能性があります。

３.データの蓄積とマーケティング活用

「どのような属性のユーザーが自社媒体を検索・閲覧したか」というログデータが蓄積され、媒体資料の改善やプランニングに活用できます。

メディアデータオンライン フリープランの概要

サービス名称：メディアデータオンライン（通称：MDO）

提供開始日：2026年4月15日（水）

利用料金：無料（※会員登録が必要）

利用可能範囲：基本検索機能、媒体ページの基本情報閲覧

検索対象媒体数：約4,500媒体（2026年3月時点）

公式サイトURL：https://www.media-data.jp

ビルコムは、「メディアデータオンライン」の無料会員機能の提供を通じて、広告主・広告会社と媒体社をつなぐマッチング機会をさらに拡大し、広告業界全体のDX推進を牽引してまいります。