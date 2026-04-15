国際NGO、「走る国際協力」東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 寄付金及びチャリティランナー募集開始

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン

「女性と女子」にフォーカスした人道支援活動を行う公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン（理事長：目賀田周一郎 事務局：東京都豊島区）は15日、東京マラソン財団チャリティRUN with HEART の寄付先団体として、今秋開催される東京レガシーハーフマラソン2026チャリティへの寄付金及びチャリティランナー30名の募集を開始した。

本チャリティは、走ることを通じて社会貢献を実現する機会であり、誰もが「走る支援者」として参加できるもの。ケア・インターナショナル ジャパンは、チャリティランナー・支援者らとともに、貧困のない未来につながる一歩を刻んでいくとして、また、東京の街中を駆け抜け、MUFGスタジアム（国立競技場）でフィニッシュするこの貴重な大会のチャリティランナーとして「走る国際協力」への参加を呼びかけている。

本チャリティを通じて寄せられた寄付金は、ウクライナなどの紛争地域や途上国において、困難な状況にある女性と女子の自立を支援することで貧困削減を目指す、ケア・インターナショナル ジャパンの活動に充てられる。

【アンバサダーメッセージ】

私は今年で78歳になりましたが、毎年、CAREのチャリティランナーとして東京マラソンチャリティや東京レガシーハーフマラソンチャリティを走っています。走ることが、世界の困難な状況にある人々への支援につながることに、大きな意義を感じています。国際協力は特別な人だけのものではなく、誰もが自分の形で関わることができます。このチャリティランを通じて、多くの方にCAREの活動を知っていただき、共に支援の輪を広げていければ大変うれしく思います。

滝澤 三郎

東洋英和女学院大学名誉教授

ケア・インターナショナル ジャパン副理事長

【大会概要】

■大 会 名： 東京レガシーハーフマラソン2026

■開 催 日： 2026年10月18日（日）

■コ ー ス： MUFGスタジアム（国立競技場）発着ハーフマラソンコース

■公式サイト： 東京レガシーハーフマラソン2026公式ウェブサイト

https://www.legacyhalf.tokyo/

【寄付金及びチャリティランナー募集概要】

■募 集 人 数： 30名

■決 定 条 件： 先着順

■申 込 方 法： 下記ページ内にリンクのある「申込フォーム」に必要事項を入力

https://www.careintjp.org/news/legacy_half_2026.html

■寄付申込期間： 4月15日（水）11:00 ～5月14日（木）正午

（ケア・インターナショナル ジャパンの募集期限）

■寄 付 金 額： 1人5万円以上

■参 加 特 典： 1. CAREオリジナルグッズ

2. CAREチャリティランナー限定Facebookグループ、合同練習会への招待

3. 活動報告会、ニュースレター、メールマガジン等での活動報告

■備 考： 上記寄付金のほか、別途、大会参加費等(13,200円)の支払いが必要

【チャリティランナー確定までの流れ】

１）寄付者さまよりお申し込み

２）CAREから寄付金の入金方法のご連絡

３） 寄付者さまから寄付金のご入金

４）CAREから入金確認とランナー認証コードのご連絡

５）寄付者さまがランナーエントリーのお手続き・参加費等のご入金

ケア・インターナショナル ジャパンは、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティの寄付先団体です。

【参考情報】

■国際協力NGO「CARE」について（https://www.careintjp.org/about/index.html）

CAREは、1945年から人道支援活動を実施している世界最大級の国際協力NGO。2025年度、121か国以上において1,450件の事業を通じ、約5,340万人に対し、自立のための支援を行った。緊急人道支援においては、世界中にはりめぐらされたグローバルネットワークと、これまでの実績を活かして、近年では、ウクライナ避難民への人道支援やガザにおける緊急支援を提供している。

■公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパンについて（https://www.careintjp.org/about/carejp.html）

世界100か国以上で活動する国際協力NGO「CARE」の一員。第二次大戦後、1,000万人の日本人が、米国の市民や団体から届いた緊急支援物資「CAREパッケージ（ケア物資）」を受け取る。そして当時の支援を受けた人々が「次は世界に恩返しを」と、1987年5月、現在のケア・インターナショナル ジャパンを設立。災害時の緊急・復興支援や「女性や女子」の自立支援を通して貧困のない社会を目指している。

以上