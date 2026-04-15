Illumio、ペットの専門店・コジマの全社約70拠点のネットワークセキュリティを強化

Illumio, Inc.

セキュリティ侵害の封じ込めにおいて業界をリードするIllumio(https://www.illumio.com/ja/)（本社：米国カリフォルニア州、読み方：イルミオ）は、ペット専門店を展開する株式会社コジマ（以下コジマ）がネットワークセキュリティ対策の強化を目的に、ゼロトラストを実現するIllumioの侵害封じ込めソリューション「Illumio Segmentation」を導入したことを発表しました。コジマは、全社約70拠点におよぶ社内ネットワーク環境に対し、侵害を前提としたセキュリティ対策を短期間で実装し、万一のサイバー攻撃時にも被害の拡大を防ぐ体制を構築しました。

コジマは、ペット用品販売、トリミング、ペットホテル、動物病院などのペット専門店を展開しています。「ペットの総合ライフサポート」を掲げ、販売から医療までをワンストップで提供できる点を強みに、近年はオンラインショップの強化に加え、子犬・子猫を管理する専用施設の運営など、事業領域を拡大しています。事業の拡大にあわせて、コジマではデータセンターおよびクラウドに顧客データを集約し、UTM、SASE、EDRなどによる多層防御を構築するなど、サイバーセキュリティ対策に継続的に取り組んできました。しかし、高度化・巧妙化するサイバー攻撃を完全に防ぐことは難しく、万一侵害が発生した場合の被害を最小限に抑えるための対策強化が課題となっていました。

こうした課題の解決を目指してコジマは、侵害を前提とし、ネットワーク内部での不正なラテラルムーブメント（水平移動）を防ぐための新たなセキュリティ対策として、マイクロセグメンテーションの採用を検討するに至りました。コジマが導入したIllumio Segmentationは、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境において通信の可視化と脅威の封じ込めを実現し、ラテラルムーブメントを防ぎます。導入プロジェクトは2025年8月に開始され、約3カ月半後の11月には本番稼働を開始しました。Illumio Segmentationの導入により、コジマは次の成果を実現しています。

- 各サーバー間の通信状況をリアルタイムで可視化- システム設計書に依存せず、画面上で通信内容やネットワーク構成を即座に把握- 全社約70拠点にマイクロセグメンテーションを適用し、侵害時の被害拡大を防止する体制を構築

コジマで情報システム部の部長を務める森下万優氏は、次のように述べています。「Illumioに大きな魅力を感じたのは、通信のリアルタイムな可視化に加え、運用ポリシーを動的かつ容易に変更できる点です。変化するネットワークの利用形態やサイバー攻撃の動向にあわせて、運用の見直しを柔軟に行うことができるようになりました。Illumioを導入したことにより、ペットフードや用品を仕入れている大手メーカーを中心とした取引先に対して、EDI（電子データ交換）に関するセキュリティガイドラインの規制強化なども見据えた対策状況を、先手を打って説明できるようになりました。」

Illumioについて

Illumioは、ランサムウェアや侵害の封じ込めにおける先駆者として、企業や組織のサイバー攻撃の封じ込めやオペレーショナルレジリエンスを向上させるアプローチを再定義しています。Illumioのプラットフォームは、AIセキュリティグラフ（AI駆動のセキュリティグラフ）を搭載し、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で脅威を特定して封じ込めを行い、甚大な被害に発展する前に攻撃の拡大を阻止します。Illumioは、Forrester Wave(TM)のマイクロセグメンテーション部門でリーダーとして認定されており、ゼロトラスト、インフラストラクチャやシステムにおけるサイバーレジリエンスの強化を通じて企業や組織を支えています。