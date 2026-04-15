ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.43発行！

株式会社ジチタイワークス

官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等を行う株式会社ジチタイワークス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：森新平）は、ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.43を2026年4月15日に発行いたしましたのでお知らせいたします。

今号の特集は、“インフラ維持管理”と“自治会支援” 。

『ジチタイワークス』は、2017年12月22日の創刊以来、自治体職員にヒントとアイデアを提供する情報誌としてご愛顧いただいております。年6回、全国1,788の自治体で働く職員の皆様、地方議会議員の皆様に向けてご提供しております。

今号の特集1では、「［インフラ維持管理］“当たり前”を守る人を増やすには。」をテーマに、千葉県千葉市、熊本県玉名市、長崎県などの事例をご紹介しております。特集2では、「［自治会支援］支え合いを続けるために支え方を変えていく。」をテーマに、岐阜県美濃加茂市、三重県伊賀市、奈良県生駒市などの取り組みをご紹介しております。

『ジチタイワークス』では、自治体の個性を表す「紋章」をモチーフにした表紙デザインを採用しており、今号の表紙の紋章は沖縄県久米島町です。この町章は2002年に島内の2つの村が合併した際、全国から公募。“く”を3つ並べた“くみ”は、「続日本紀」に、久米島が球美（くみ）と記されたことに由来します。円形は町民の和と交流を象徴。黄緑は島の自然を、青は海と空を表現しているといいます。

特集１［インフラ維持管理］“当たり前”を守る人を増やすには。

高度経済成長期に整備されたインフラ群。近年は老朽化が進み、対応に必要な技術者や財源が不足しているといいます。今あるリソースだけで維持していくのは、もう限界だという声も聞かれます。一方で、“インフラはあって当たり前”という認識がある中、人々に危機感をもってもらうのは容易ではありません。

そこで今回は、インフラの維持管理を一人ひとりの自分事にしようと取り組んでいる自治体に注目。大事な社会基盤を次世代につなぐ人材や仲間を増やすため、様々な方法で工夫を重ねている事例を紹介します。

特集２［自治会支援］支え合いを続けるために支え方を変えていく。

自治会・町内会の担い手不足や加入率の低下が課題となっています。総務省の調査によると、加入率は年々減少しつづけ、活動の継続が難しい自治会が増えているそうです。防災や防犯、清掃活動など、地域社会で自治会が担ってきた役割は大きく、こうした機能が失われれば、地域の安全やつながりは弱まってしまうでしょう。一方で、自治会は任意団体であり、あくまで主体は住民です。地域の支え合い機能を未来へどう引き継げばいいのでしょうか。

そこで本特集では、対策を自治会のみに委ねるのではなく、運営支援や組織の再構築に取り組む自治体の事例を紹介。行政として自治会運営をどう支えるのか、そのヒントを届けます。

■「ジチタイワークス会員」募集（https://jichitai.works/articles/1017）

セミナー案内、メールマガジン、冊子の無料発送などの特典が付いた、公務員・地方議会関係者限定の「ジチタイワークス会員」を募集中です。ご登録いただくと、自治体向けサービスの簡単検索、資料請求までがワンストップ！官民連携プラットフォーム「ジチタイワークス 民間サービス比較」（https://hash.jichitai.works/）や、「ジチタイワークス無料名刺」（https://meishi.jichitai.works/）サービスもご利用いただけます。

『ジチタイワークス』の内容は、ジチタイワークスWEB（https://jichitai.works/）でもご覧いただけます。

■株式会社ジチタイワークスについて

代表者：代表取締役社長 森新平

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,000万円（2025年3月31日時点）

大株主：株式会社ホープ（持株比率100％）

事業内容：官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等

■株式会社ホープについて（https://www.zaigenkakuho.com/）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,181万円（2025年3月31日時点）

事業内容：自治体に特化したサービスを展開（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、空き家対策関連事業、他）

Facebook：https://www.facebook.com/zaigenkakuho/

X：https://x.com/HOPEINC4

Instagram：https://www.instagram.com/hope_zaigenkakuho/?hl=ja

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジチタイワークス マガジン編集室 担当：山下（やました）

Email: info@jichitai.works

【メディアの方のお問い合わせ先】

株式会社ホープ 広報・IR課

Email：pr@zaigenkakuho.com