【4月22日Newオープン】岐阜・飛騨高山の新名所へ。神楽坂で話題の国産うなぎ専門店「高山うな金」が、伝統の息づく「古い町並」近くにグランドオープン！

株式会社J・ART

飲食事業を展開する株式会社J・ART（本社：岐阜県各務原市、代表取締役：坂井哲史）は、2026年4月22日（水）、岐阜県内屈指の観光地である高山市に、国産うなぎ専門店「高山うな金」をオープンいたします。東京・神楽坂店に続き2店舗目となる高山うな金は、観光地にふさわしく「食べ歩き」や「テイクアウト」も強化した新しいスタイルの小型旗艦店です。

■1987年創業の日本料理店の味を継承し「味にこだわる」

※写真はイメージです

良質なうなぎを育む木曽三川の清流に恵まれた岐阜で、1987年に創業した日本料理店「マスヤ大黒堂」の味がルーツです。「質の良いうなぎを日常的に楽しんでもらいたい」という店主の思いを継承し、どうすればうなぎが最も美味しくなるかを長年にわたり探求してきました。「高山うな金」では、想いとこだわりが詰まった伝統の味を、高山の情緒とともに味わうことができます。

■「高山うな金」のこだわり

〇安心安全の国産うなぎ

写真 高山うな金 外観

常に最高品質の国産うなぎを求め、季節に合わせ産地（浜名湖、宮崎、鹿児島等）を厳選し、最も良い うなぎを選別して産地直送で仕入れています。うな金のうなぎは通常より大きめのサイズ。一般的にうなぎ店で供される約250gに比べ、身が厚く脂の乗りも良い、旨みを実感していただけます。

〇秘伝のたれ

秘伝の製法による「超特選」の醤油をベースに江戸時代より続く伝統製法と厳選された素材の純米みりんを加えたコク深く濃厚な味わいです。地焼きで焼き上げるうなぎが最もおいしくなるよう改良を重ねてきました。

〇お米のこだわり

写真 秘伝のたれ

飛騨産の人気のある「こしひかり」。粒が大きめで適度な甘み、程よい粘り気が特徴。うなぎに合うように固めに炊き上げています。

※地域、季節によって銘柄が異なる場合がございます。

■王道メニューはもちろん、こだわりのあるメニュー展開

写真 高山うな金 ひつまぶし並

●うな丼（並 吸物・香の物付）3,300円

●うな丼（上 吸物・香の物付）4,800円

●ひつまぶし（並 香の物付）3,900円

●ひつまぶし（上 香の物付）5,400円

●厚揚げの蒲焼き（高山産木綿どうふ使用）880円

●地元の日本酒や地ビール など

■高山観光と言えば「食べ歩き」

高山うな金が追求したのは、片手で味わう贅沢の極み。職人が丁寧に仕上げる国産うなぎが、散策のひとときを至福のひとときに変えます。

・食べ歩きうなぎ飯 980円

・食べ歩きひつまぶし 1,000円

■観光名所からアクセス抜群！提携駐車場完備！

写真 テイクアウト写真 テイクアウト（外）

画像 高山うな金アクセス

JR高山駅からも徒歩圏内。近隣には観光名所である「古い町並」や「飛騨高山まちの博物館」「高山陣屋」などがございます。高山散策を楽しみながらお気軽にお立ち寄りいただけます。また、隣接する大型有料駐車場と提携しております。ぜひご利用ください。

※5000円以上のご利用で駐車場代1時間無料

■「ハレの日」にうな金

写真 うなぎ弁当（上）

外食もいいけれど、今日という日は自宅でゆっくり、本格的な味を囲みたい。 そんな地元の皆さまのご要望にお応えし、当店では「お持ち帰り（テイクアウト）」にも真心を注ぎます。蓋を開けた瞬間に広がる香ばしい香りは、専門店の「地焼き」だからこそ。冷めてもふっくらとした身の厚さを保つよう仕上げたお重は、ご自宅での慶事や法事、大切な方へのおもてなしにも最適です。高山の日常に、少しの贅沢と大きな喜びを。一膳一膳、心を込めてご用意いたします。事前のご予約も可能です。

■店舗情報

高山うな金

岐阜県高山市上一之町26番

営業時間 /11時～16時（Lo1５:30） 17時～20時（Lo19:30）

電話番号 /0577-34-1101

22席 全席禁煙 提携駐車場有（隣接立体駐車場）

ホームページ https://unakin.jp/

■会社概要

株式会社J・ART

本社所在地：岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目61番地

東京本部：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル8階

電話番号：03-5812-6841

事業内容：飲食店の運営、企画、FC展開事業、さかいファーム

https://www.j-art.co.jp/（コーポレートサイト）

■本件に関するお問い合わせ

株式会社J・ART 東京本部

担当：河合

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-2 サカイ末広ビル8F

TEL：03-5812-6841 FAX：03-5812-6844

https://www.j-art.co.jp/contact/