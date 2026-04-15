ブルーモ証券、不正対策に向けたパスキー認証によるログインを導入

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、提供する各種サービスをより安全にご利用いただくため、ブルーモ証券アプリへのログイン時のパスキー認証を導入しました。

本日以降は任意でパスキー認証の登録が可能となり、2026年6月頃よりパスキー認証によるログイン方法へ全面移行する予定です。

ブルーモ証券では深刻化する証券口座への不正アクセス被害に対し、フィッシング詐欺に構造的に耐性を持つパスキー認証の採用により、お客様の資産を守る安全性と、顔認証・指紋認証によるワンタッチログインの利便性を高い次元で両立します。

■フィッシング詐欺や不正アクセスは約1年で急増

昨今証券業界において、フィッシング詐欺や不正アクセスによる口座乗っ取り被害が急増し、2025年1月時点では100件未満であった不正アクセス件数が、2025年1月から2026年2月までの合計で18,000件を超える被害となり社会問題化しています。（※）

このような背景から日本証券業協会では2025年10月15日に「インターネット取引における不正アクセス等防止に向けたガイドライン」を改正・施行し、証券会社に対して2026年6月末までのパスキー認証の実装を必須化しています。

ブルーモ証券ではブルーモ証券アプリへのログイン時のパスキー認証の導入に対応し、お客様の安全な取引を目指します。

※金融庁「インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引の被害状況」

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/chuui_phishing.html

■パスキー認証はフィッシング詐欺に対しても高い耐性を持つ次世代認証方式

パスキー認証は、スマートフォンに搭載された顔認証や指紋認証・PINコードを利用してログインする仕組みです。業界標準規格「FIDO2」に準拠しており、ユーザー保護のためにApple・Google・Microsoftなどが対応を推進する次世代の認証方式として世界的に普及が進んでいます。

パスワードやメールリンクとは異なり、パスワードがサーバーへ送信されることがないためフィッシング詐欺（偽サイトへの誘導によるログイン情報の窃取）に対して構造的に高い耐性を持つ点が最大の特長です。

また、顔認証・指紋認証によるワンタッチログインで、メールを開く手間が不要になるため利便性高くログイン可能です。

さらにiCloud（iPhone）やGoogleアカウント（Android）を通じてデバイス間で同期もできるため、新しい端末へ自動的に引き継ぎも可能です。

■代表取締役CEO 中村仁のコメント

証券口座への不正アクセスによる被害が社会問題となる中、お客様の大切な資産を守ることはブルーモ証券にとって最重要の責務です。パスキー認証は、セキュリティと利便性を高い次元で両立させる最善の技術であり、今後もお客様が安心して資産運用に向き合える環境づくりに積極的に取り組んでまいります。

■パスキー認証の登録方法

パスキー認証を登録する端末からブルーモ証券アプリへログイン後、下記の手順で登録をお願いします。

1.ブルーモアプリのホームから「メニュー」を開く

2.メニュー内の「セキュリティ」をタップ

3.セキュリティ内の「パスキー認証」をタップ

4.パスキー認証内で「パスキーを登録する」をタップ

端末の案内画面が表示されますので生体認証（指紋認証・顔認証）やPINコードで本人確認を行い、「パスキーの登録が完了しました」と表示されたら完了。

次回から生体認証やPINコードによる本人確認だけでログインできます。



※ ログイン後に表示される「パスキー認証を設定してください」の案内からも登録できます。「あとで設定する」を選んだ場合、いつでも上記の手順で登録できます。

設定方法について説明動画も用意しておりますのでご活用ください。

パスキー認証の設定方法 説明動画(https://download-video-ak.vimeocdn.com/v3-1/playback/2f8c6939-acb7-4c2d-b899-ebdf6bd5edc7/1d958006-0931e367?__token__=st=1776137837~exp=1776141437~acl=%2Fv3-1%2Fplayback%2F2f8c6939-acb7-4c2d-b899-ebdf6bd5edc7%2F1d958006-0931e367%2A~hmac=e9b2ad6290104597af2dcd040ba644bb06274de7f84946a1116c88752e4b9083&r=dXMtY2VudHJhbDE%3D)

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指す日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

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