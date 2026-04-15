AIインタビューマガジン「AI Future Talks」　第6・7回 公開のお知らせ

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、日本を代表するAI研究者へのインタビューシリーズ「AI Future Talks」の第6回・第7回を公開しました。

今回登場するのは、AIアルゴリズムの社会的問題を問い続けるメディア研究者・宇田川 敦史 氏（武蔵大学）と、自然言語処理・生成文章の品質評価に取り組む小町 守 氏（一橋大学）の2名です。「AIを使いこなしたい経営者」「AI・DX推進の責任者」「AI研究に関心のある学生」それぞれに直接刺さる問いと洞察が凝縮された対談です。

■ AI Future Talks：今回の対談

【第６回】 武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 准教授 宇田川 敦史 氏

「AIを疑う力が、人間の価値を再定義する」

※推奨読者対象：AI/DX推進責任者、AI研究者・学生

「AIアルゴリズムは中立・公平な機械である」という思い込みは、経営判断を誤らせる最大のリスクの一つだ。宇田川氏はデジタル・メディア論の専門家として、日本IBM・楽天での実務経験を経たキャリアをもとに、「アルゴリズムの裏に必ず人間の主観と価値観が埋め込まれている」という事実を解き明かす。著書『アルゴリズム・AIを疑う 誰がブラックボックスをつくるのか』（集英社新書、2025年）では、AIの意思決定を鵜呑みにしない「深い批判的思考」の必要性を説いている。

同氏が指摘する逆説が経営者にとって特に刺さる。「疑う力がある」と自己申告する人ほど、実は偽・誤情報を拡散しやすい。自分自身のバイアスを疑えているかを常に問う構造的な思考こそ、AI時代の意思決定品質を左右する。DX推進責任者にとっては自社のAI調達・ベンダー選定・データ活用方針の見直しに、学生にとっては就活・キャリア判断で検索やSNSアルゴリズムに踊らされない判断力の礎となる視点が得られる。

▶ この対談で得られる視点

・AIが「正しい答えを出してくれる」という思い込みを経営層がどう解除するか

・アルゴリズムの設計思想を読む力が、AI調達・ベンダー選定の判断基準になる

・「AIを疑う力」が、かえって自社のDX推進を加速させる逆説的な理由

・AI時代に求められる批判的思考-「保留する力・根拠なきものに耐える力」とは何か

【第７回】 一橋大学大学院 ソーシャル・データサイエンス研究科 教授 小町 守 氏

「AIは道具。いかに使うかは人間に責任がある」

※推奨読者対象：AI/DX推進責任者、AI研究者・学生

自然言語処理（NLP）の第一人者である小町氏は、生成AIの急速な進化を認めながら、「理解する側」に依然として本質的な限界があることを明確に指摘する。ChatGPTは膨大な文脈を処理できるようになった一方、意図の読み取り・皮肉の解釈・多言語の公平性といった課題は残る。著書『自然言語処理の教科書』（技術評論社）の著者として、AI精度評価研究に基づいたフラットな現状認識を提供し、「AIを使うかどうか」ではなく「どこまで信頼して使うか」を自分で判断できる力の重要性を説く。

また、日本語・少数言語のデータ資源不足という課題を掘り下げ、英語中心に進む生成AI開発が日本企業のシステム選定に与える盲点にも言及する。さらにビジネスパーソンへの提言として「ロジカルなプレゼンテーション力」こそ生成AI時代に人間が磨くべき最優先スキルだと断言。AI研究者・学生に対しては「AIが得意なことと苦手なことを区別して問題設定できる力」が次世代の研究・ビジネス競争力を決めると語る。

▶ この対談で得られる視点

・生成AIの限界（意図理解・倫理的判断）を知ることで「使い分け判断力」が身につく

・日本語AI精度の課題が、国内企業の生成AIシステム選定で見落とされがちな盲点とは

・AI活用が進む時代に人間が磨くべき「ロジカルコミュニケーション力」とは何か

・学生・若手人材へ：AIが苦手とすることを問える人材が、次世代の研究・職場で差をつける

■ AI Future Talks シリーズ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/63_1_48df818bc165eec3352a1108a76effbe.jpg?v=202604160551 ]

掲載URL：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

代表取締役：山本 哲也

URL：https://www.defide-ix.com/

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

chai+：https://lp.chatbothub.ai/

Recotto：https://lp.recotto.ai/

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