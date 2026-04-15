アイニコグループが「きたえるーむ」全国大会で2年連続「総合1位」を受賞。全国130超の店舗中で契約数・稼働率ともに全国首位に

アイニコグループ株式会社

アイニコグループ株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役：田尻忠義、以下「当社」）が運営する機能訓練専門デイサービス「きたえるーむ奈良帝塚山」は、2026年4月11日（土）、全国130店舗超が加盟する『きたえるーむ FC全国大会』（主催：株式会社ヤマチコーポレーション、会場：グランドメルキュール札幌大通公園）において、「総合1位」を2年連続で受賞いたしました。

また、部門別においても「きたえるーむ奈良西ノ京」が契約件数・実利用の2部門で全国1位を獲得。さらに「きたえるーむ奈良帝塚山」も契約件数で全国3位に入賞するなど、当社運営店舗が全国トップクラスの実績を独占する結果となりました。

この圧倒的な運営品質を支えているのが、当社の住宅事業で培った「業務の徹底した仕組み化」と、現場のスタッフ自らが生成AIを使いこなす独自の「AX（AIトランスフォーメーション）」です。IT専門部署に頼らず、現場主導で月間150時間の業務削減と生産性の向上を継続。事務作業を極小化し、スタッフが利用者一人ひとりの心身に寄り添う時間を最大化させる「持続可能な介護DXモデル」を確立・実践しています。

【実績：全国130店舗超の頂点、2年連続の総合1位】

今回の「総合1位」受賞は、集客実績、契約数、日々の運営品質など、多角的な評価指標において全国最高水準にあることが認められたものです。

2年連続 総合 1位： きたえるーむ奈良帝塚山

契約件数部門 1位： きたえるーむ奈良西ノ京（奈良帝塚山は3位）

実利用部門 1位： きたえるーむ奈良西ノ京

2021年の開設以来、地域ニーズに合致したサービス提供を継続し、2023年度の「年間契約数：全国1位」に続き、今回は2年連続総合首位という一貫した成果を収めています。

【背景：実績を支える「AI活用」による労働環境の適正化】

深刻な人手不足が続く介護業界において、高い稼働率と運営品質を維持するためには、スタッフの業務負荷軽減と心理的余裕の創出が不可欠です。当社では「テクノロジーは人を置き換えるものではなく、人が人にしかできないケアに注力するための道具である」という考えに基づき、IT専門部署に頼らず現場スタッフ自らが生成AIを使いこなす環境（AX）を構築しました。

■ 具体的なAI活用の成果と顧客満足への還元

- 送迎管理の自動化： 毎日40分を要していた送迎ルート作成を約3分に短縮（約90%削減）。- AI生活相談員（運動相談箱）： 専門知識をデータベース化し、スタッフ間の情報共有を円滑化。

これにより創出した月間150時間を、単なる時短で終わらせるのではなく、利用者様との対話や一人ひとりの状態に合わせた細やかな技術研鑽に充てています。事務作業に追われずに、生産性を向上する労働環境がスタッフの心のゆとりを生み、そのゆとりが利用者様への質の高い接遇と安心感に直結。この「ゆとりある対話型ケア」への尽力が、高い顧客満足度を生み、結果として2年連続の総合首位という圧倒的な運営実績を支える基盤となっています。

【代表取締役 田尻忠義のコメント】

「私たちの使命は、住宅、保育、そして介護というあらゆるライフステージにおいて『笑顔を創造し続ける』ことです。『きたえるーむ』で提供する機能訓練は、単なるリハビリではありません。利用者様が再び自分の足で歩き、自信を取り戻すことで、ご家族や地域社会に喜びの連鎖を生むための挑戦です。今回の受賞を糧に、テクノロジーを賢く活用しながら、スタッフ一人ひとりが『利用者様の心身の悩みを解決する最高のサポーター』として、さらなるサービス向上に努めてまいります」

【店舗概要】

きたえるーむ奈良帝塚山

所在地：奈良県奈良市帝塚山2丁目21-25

URL：https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

きたえるーむ奈良西ノ京

所在地：奈良県奈良市西ノ京町146-1

URL：https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7





【アイニコグループ事業】

■楓工務店

https://www.kaedekoumuten.jp/

■トチナラ

https://www.tochinara.jp/

■ココチエデザインラボ

https://www.cocochiedesignlab.jp/

■楓リフォーム

https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/renovation/

■ガイソー奈良店

https://www.gaiso-nara.co/

■きたえるーむ奈良帝塚山

https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

■きたえるーむ奈良西ノ京

https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

■放課後等デイサービス「かえでFC」

https://sites.google.com/kaedekoumuten.jp/kaedefc/

■働きがい改革研究所

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kenshu/

■古都泊

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kotohaku/

■リールキッズ楓保育園

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/hoikuen/

■SaaS事業 BOXJOB

https://web.boxjob.jp/