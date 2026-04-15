＜＆be（アンドビー）＞シリーズ累計販売数411万個※1突破の大人気メイクスポンジが抗菌試験をクリア！

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする<＆be（アンドビー）>は、大人気メイクスポンジシリーズ「&be ブラックスポンジ」、「＆be ピンクスポンジ」、「&be ブルースポンジ」において、抗菌試験を実施し、高い抗菌性能※2が確認されましたことをお知らせいたします。

大人気メイクスポンジシリーズが安心の抗菌仕様に

「＆be ブラックスポンジ」はメイクの仕上がりを格段に上げる、なめらかな肌あたりが特長のコーン型メイクスポンジ。2020年の発売以来、シリーズ累計販売数411万個※1を誇る人気アイテムとして、多くの方にご愛用いただいています。2024年11月には、<＆be（アンドビー）>が展開するツールライン<&be pro（アンドビープロ）>仕様にリニューアル。手に持ちやすい絶妙なサイズ感はそのままに、新たにヒアルロン酸を配合することで、より心地よくお使いいただけるようアップデートしました。さらに2025年11月には、「＆be ピンクスポンジ」と「＆be ブルースポンジ」が仲間入りし、全3色展開に。

そしてこの度、新たに抗菌試験をクリアしました。メイクスポンジは、水分や皮脂、ファンデーションが混ざり合うため、雑菌が繁殖しやすい環境にあります。こうした背景を踏まえ、「毎日洗うのは大変だけど、肌荒れは防ぎたい」という多くのユーザーの声に応え、抗菌試験を実施。その結果、高い抗菌性能※2が確認されました。メイクスポンジシリーズで、仕上がりの美しさはもちろん、毎日のメイクをより心地よく、安心してお楽しみいただけます。

※1 2020年4月～2026年3月までの累計出荷数

※2 大腸菌・黄色ブドウ球菌に対する抗菌性を確認（一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ）。すべての菌に対して抗菌効果を保証するものではありません。

＆be ブラックスポンジ / ＆be ピンクスポンジ / ＆be ブルースポンジ 商品詳細

シリーズ累計411万個※を売り上げた

大人気スポンジが抗菌仕様へ！

※ 2020年4月～2026年3月までの当社出荷実績に基づくシリーズ累計出荷数（自社調べ）

&be ブラックスポンジ

＆be ピンクスポンジ

＆be ブルースポンジ

770円（税込）

◆ヒアルロン酸配合のなめらかな肌あたり

表面をスムース加工したウレタン製のパフに、ヒアルロン酸を配合。パフの摩擦ストレスを極力減らすことで、メイクをしている時に心地よく感じられます。

◆細部まで抜かりなく仕上げるプロ仕様設計

先端・側面・底面と360度使える便利なコーン型。コンシーラーなどの塗り伸ばしや境目ぼかしには側面、広い面に塗る際は底面、小鼻のキワや目周りの細部は先端を使うことで、細部までもれなく仕上げることができます。余分な力をかけずに握って動かせるサイズと形状なので、ファンデーションや下地のつけすぎを防ぎ、誰でも簡単にプロ級の仕上がりをお楽しみいただけます。

◆抗菌仕様だから水あり使用も可能

水を含ませて固く絞って使うと、水あり使用でベースメイクを仕上げることも可能。パウダー製品をナチュラルに塗布したい場合、毛穴を引き締めながらメイクしたい場合は水あり使用をお試しください。

＜HOW TO USE＞

スポンジ側面は、化粧下地やファンデーション、コンシーラー、シェーディングをなじませるのに最適です。チークやハイライトなどは、スポンジ側面や底面、目のキワや小鼻などは先端の細い部分を使って、軽くたたきこむように塗布してください。

＜HOW TO CLEAN＞

中性洗剤とぬるま湯で洗った後、水気を切ります。その後乾いたタオル等で巻いて、さらにしっかり水気を切り、風通しのよい日陰に干してください。毎日の簡単お手入れに「&be スポンジクリーンシート」の使用もおすすめです。

―毎日のお手入れにおすすめ！―

包んでもみ込むだけで手早くメイク汚れを落とせる！

簡単除菌で毎日キレイを実現！

＆be スポンジクリーンシート

全1種 20枚入り 550円（税込）

―あわせ使いがおすすめ！―

茶クマも青クマも黒クマも

テンシーラーのオレンジとスポンジでカバー！

＆be テンシーラーUVプラス

<コンシーラー・ファンデーション＞

SPF50+・PA++++

全2色 各3,850円（税込）

クマ部分をカバーするオレンジと、肌の気になる部分をカバーするスキンカラーの2色がセットになったコンシーラーパレット。「＆be ブラックスポンジ」、「＆be ピンクスポンジ」、「＆be ブルースポンジ」で仕上げることで、肌との密着度が増し、少量で隠したい箇所を的確にカバーできます。

＜COLOR＞

ライトベージュ＆オレンジ

ベージュ&オレンジ

＜HOW TO USE＞

化粧下地や日焼け止めで素肌を整えた後、部分的に「＆be テンシーラーUVプラス」をのせます。

１.オレンジ：クマや色ムラ部分（小鼻、ほうれい線、ニキビ跡、シミなど）、まぶた、陰影をつくりたい部分にのせます。

スキンカラー：鼻筋・額・唇上下に、細くのせます。

２.スポンジなどで軽く叩き込むように伸ばし、肌に密着させます。境目をぼかすようになじませるのがコツです。

３.ニキビ跡やシミといったスポットには付属のチップスポンジを使ってオンします。境目をぼかした後、パウダーを重ねてください。

&be ブランドミューズ・川口春奈プロフィール

2009年「東京DOGS」で女優デビューし、2011年には「桜蘭高校ホスト部」で連ドラ初主演を果たす。その後は、2020年ドラマ「極主夫道」、2021年ドラマ「着飾る恋には理由があって」、2022年連続テレビ小説「ちむどんどん」、2022年話題のドラマ「silent」、2023年ドラマ「ハヤブサ消防団」、2024年ドラマ「9ボーダー」、2025年1月期ドラマ「アンサンブル」など映画やドラマへ出演する他、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラーや「第72回NHK紅白歌合戦」の司会、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」など幅広く活躍。

＆be プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be（アンドビー）とは

安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。

＆be pro（アンドビープロ）とは

美容のプロフェッショナル・河北裕介が考える論理的プロセスに基づいたプログラムをプロダクトに落とし込み、簡単なプロセスで、健康的な美しさを手に入れることができるツールを展開。

【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter） https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be 取扱店】 ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等、

バラエティショップにて取り扱い （一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

ショップリスト：https://andbe-official.com/shoplist/

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Clue お客様お問い合わせ先：0120‐274‐032