「omamorich」からデリケートゾーンにも使える冷感ふんわりミスト「シルキークールミスト」数量限定で新登場

ピルボックスジャパン株式会社

ピルボックス・フェムケアラボ株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役社長：稲積 憲）は、フェムケアブランド「omamorich（オマモリッチ）」よりデリケートゾーンにも使用できる冷感ミスト「シルキークールミスト」を2026年5月18日より数量限定で順次発売いたします。

本商品はデリケートゾーンへの使用を前提に設計した弱酸性・低刺激処方の冷感ミスト。アルコールフリーで刺激を抑えながら、心地よい清涼感をもたらします。さらに、逆さまでもスプレーできる設計により、デリケートゾーンにも使いやすく、きめ細かな霧状ミストがふんわりと広がります。持ち歩きやすいコンパクトサイズで、外出先でも手軽にリフレッシュ。

*¹ 冷感のこと

年々厳しさを増す猛暑に。「デリケートゾーン冷感」という新提案

湿度も高く、猛暑が長期化する日本の夏。

デリケートゾーンは汗や湿気がたまりやすく、ムレや不快感を感じやすいエリアです。

「omamorich」は、“お守りのように、あるとホッとする存在でありたい”という想いのもと、夏特有のムレ不快に寄り添う冷感アイテムを開発しました。

ひんやり心地よいのに、刺激を感じにくい処方設計。“冷感＝刺激が強い”というイメージを覆す、新感覚フェムケアです。

デリケートゾーンを考えた、弱酸性・低刺激処方

・デリケートゾーンの肌環境に合わせた弱酸性（pH5～6）

・アルコールフリー

・パラベン、鉱物油、シリコン、紫外線吸収剤、着色料フリー

肌に直接使用できるのはもちろん、下着やナプキン、おりものシートにスプレーしてもご使用いただけます。冷感アイテムにありがちな刺激感を抑え、毎日使いやすい設計にこだわりました。

逆さまでも使える“ふんわりミスト”

デリケートゾーンに直接使う際の使いやすさを追求し、逆さまにしてもスプレーできる片手サイズの容器を採用。

きめ細やかな霧状ミストがふんわり広がり、肌あたりもなめらか。

1本で約330回プッシュ可能。1日に何度も使いたい夏場にも頼れる存在です。

さらりと快適な使用感に

保湿・整肌成分として、乳酸桿菌、発酵エキス、ツボクサエキス（CICA）、カキタンニンなどを配合し、冷感ケアでありながら、乾燥しにくく、ベタつきにくいシルキーな質感に仕上げたことで、使用後すぐに下着を着用しても快適です。

「omamorich」初の香りアイテム

本商品は「omamorich」初となる香り付きアイテム。ミント・ハーブ・スパイスを基調に、レモンやグリーンの爽やかさ、ラストにはやわらかなムスクが香る、清潔感のあるリフレッシュハーブミントの香り。強すぎず、さりげなく香る設計です。

商品概要

商品名：omamorich シルキークールミスト

内容量／価格：50mL／1,980円（税込）

公式発売日：2026年5月18日（数量限定）

販売場所：公式オンラインストア、Amazon、楽天、Qoo10、Yahoo!ショッピング

※店頭は順次販売予定

使用方法：適量（3～5プッシュ）を気になる部位に吹きかけてください。

＜おすすめの使用シーン＞

・お手洗いの後に

・デートの前に

・サウナや運動後に

・旅行先や外出先でも

・ワキや足など全身に

・下着やナプキン、おりものシートに

・ペーパーに吹きかけてふき取りとしても

「omamorich」の想い

女性のセルフケアブランド「omamorich」は、ライフステージに応じて訪れる心と体の変化を前向きに受け入れながら、より自分らしく生きる女性のために開発されました。「“自分のため”の時間を、もっと贅沢に。贅沢なケアを、もっと日常に。」というブランドコンセプトのもと、お守りのように“あるとホッとする”、“そばで見守る”存在でありたいという想いを込めて、何気ない毎日こそがもっと豊かに心地よくなるように、そっと寄り添い、支える商品をお届けします。

会社概要

「1人でも多くの女性に、安心と自信の選択肢を」

女性の身体や健康にまつわる不安は、目に見えるものだけではなく、自分でも気づきにくいことがあります。体の感じ方や理解度は人それぞれで、同じ女性であっても違いがあるのは自然なことです。私たちは、こうした多様な違いに寄り添い、理解しながら、一人ひとりの身体と心に向き合います。そして、心地よい日を少しでも多く増やせるよう、安心して頼れる選択肢を提供していきます。

社名：ピルボックス・フェムケアラボ株式会社

本社所在地：東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル 13F

代表取締役社長：稲積 憲

創業：2024年12月13日

事業内容：女性のためのセルフケアブランド「omamorich」の商品企画開発および販売



ピルボックスグループは、一般財団法人 日本女性財団のフェムシップパートナーとして、女性の心身の健康および社会的な活躍を後押しする活動に参画しています。