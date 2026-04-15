フォーティエンスコンサルティング、DX推進とセキュリティを同時に学べるオンライン人材育成サービスの提供を開始

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、2026年4月15日よりDXとサイバーセキュリティを同時に学べるオンライン人材育成サービス「DX・情報セキュリティ推進人材育成サービス」を提供開始します。

本サービスでは、「DX推進・ITリテラシー向上・情報セキュリティの3テーマを計10本の動画にしたオンデマンド動画配信（研修）」、「研修に関する質疑応答」および「コンサルタントとのディスカッション」を基本パッケージとして提供します。また、オプションとして現地研修やワークショップ等を、各社の状況に合わせた形で提供します。

これにより、研修によるインプットと、ディスカッションや質疑応答によるアウトプットを同時に行うことができ、大企業の情報システム部から中小企業の少人数体制の情報システム担当者まで、幅広い企業の人材育成に関する課題解決を支援します。

背景

近年、企業におけるデジタル技術の活用は、業務効率化にとどまらず、新たな事業や顧客体験を生み出すうえで欠かせないものとなっています。一方で、業務のデジタル化が進む中、情報漏えいやサイバー攻撃などの脅威も高まっており、セキュリティは経営課題としての重要性を増しています。

しかし現場では、DXと情報セキュリティを別々に学ぶことが多く、知識が断片化しやすいほか、研修が一度きりで終わってしまい定着しにくい、疑問が出ても相談先がないといった課題があります。研修投資を後押しする政策支援も進む中で、体系的な教育と、実務に落としこむための継続的な支援を両立することは容易ではありません。

こうした状況を踏まえ、フォーティエンスは、経営層から一般従業員までを対象にした幅広い支援実績をもとに、これまで提供してきた研修資産を3テーマに整理し、オンデマンドで継続学習できる10本の動画教材として標準化しました。さらに、研修内容に関する質疑応答やディスカッションを組み合わせることで、学んだ内容を現場の判断・行動につなげるサービスとして提供します。大企業の情報システム部門・人材育成部門から、中小企業の少人数体制まで、同じ枠組みで「学び」と「相談」を回せる設計とし、導入しやすさと実効性の両立を狙います。

概要

本サービスは、DX推進・ITリテラシー向上・情報セキュリティの3テーマを扱う計10本のオンデマンド動画に、質疑応答とディスカッション（壁打ち）を組み合わせ、学習の定着を支援するオンライン人材育成サービスです。

オンデマンド動画配信（計10講座）

- DX推進：DXと社会の変革、DX推進/AI活用の最前線、プロジェクトマネジメント

- ITリテラシー向上：デジタルリテラシー、情報システムの基本構造、データ利活用

- 情報セキュリティ：サイバー攻撃のメカニズム、内部不正と管理、プライバシーと法規制、インシデント対応演習（ボードゲーム）

基本構成では、10本のオンデマンド動画配信を、受講者数の制限なく（同一法人内）、期間内に何度でも視聴できます。あわせて、研修内容に関する質疑応答（テキストベース）と、月1回（1回あたり1時間）のコンサルタントとのオンラインディスカッションを利用できます。「インシデント対応演習」動画では、演習の進め方を学んだうえで、提供するボードゲーム（データ提供）を用いて机上演習を実施できます。初動対応や関係者連携の要点を体感的に学ぶことで、実務への適用を支援します。

さらに、オプションとして、現地研修やワークショップ、オーダーメイドの研修開発を追加することができます。社内教育を動画教材で標準化しながら疑問点を専門家に確認できるため、研修の理解定着と実務への反映を同時に進めることができます（オプションは別途見積）。これにより、幅広い人材育成課題への対応が可能となります。

特長・メリット

動画教材で学習内容をインプットしつつ、質疑応答で疑問点を解消することで、知識の理解・定着を促進します。これにより、ただ受けるだけの一方的な研修ではなく、自社の課題解決のための判断・行動に結び付けやすくなります。また、動画配信の受講者数に制限がなく社員の誰でも受講できる設計となっているため、全社的な能力・リテラシー向上に活用することも可能です。さらに、コンサルタントとのディスカッションは、DX推進やセキュリティ面で自社が直面している課題を解決するための有効な手段として活用でき、学習内容を取り組みに反映させることができます。

費用・期間

・基本構成（オンデマンド動画配信、コンサルタントとのディスカッション、質疑応答）：年額300万円（税別）

・オプション（現地研修、ワークショップ、個社向け研修開発）：別途見積

※「DX・情報セキュリティ推進人材育成サービス」の詳細情報

https://www.fortience.com/solutions/security-management/dx-cybersecurity-training/

関連セミナー

本サービスを提供するセキュリティマネジメント領域のコンサルタントが、4月22日にセミナーを開催します。セミナーでは、AI特有の脅威を経営視点で「可視化」するアプローチと、知識を実際の行動に変えるための実践的な人材育成手法を提示します。また、組織としてセキュリティ文化を定着させるための「投資の最適解」と「自走する現場の作り方」についても解説します。

セミナー名：AI時代のセキュリティ投資戦略～「リスク可視化」と「人材育成」で実現する強靭な組織作り～

開催日：2026年4月22日（水）12：00～13：00

会場：オンライン

共催：AIセキュリティ株式会社・フォーティエンスコンサルティング株式会社

参加費：無料（事前申し込み）

詳細・申込はこちら：

https://www.fortience.com/insight/seminar-event/2026042200/

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

フォーティエンスのサイバーセキュリティ領域における支援について

フォーティエンスは、企業のサイバーセキュリティを「組織・規程・運用」の観点から整える支援を提供しています。セキュリティマネジメント支援では3線モデルをベースに、現場部門・統制部門・監査部門の役割分担を踏まえ、幅広い範囲で支援を実施します。また、サイバーセキュリティ教育・啓発活動支援では、特定部門だけでなく全職員の基礎知識向上と行動変容が不可欠であるという考え方のもと、一般職員向けの基礎教育から、情報システム部門や事故対応を担う専門人材、経営層の意思決定支援までを含む多層的な教育・訓練を提供します。さらに、組織ごとのリスク特性や成熟度に応じて、設計から実施・評価までを一貫して行い、被害を受けても回復できる力の向上に貢献します。

https://www.fortience.com/solutions/security-management/

https://www.fortience.com/solutions/security-management/cybersecurity-awareness-training/

フォーティエンスコンサルティング株式会社について

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。