「現場Plus」15期連続、「注文分譲クラウドDX」10期連続受賞連続受賞の実績が示す、現場に選ばれ続けるクラウドサービス

株式会社ダイテック

このたび株式会社ダイテック(本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村 明憲、以下「ダイテック」)は、「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、当社クラウドサービス「現場Plus」および「注文分譲クラウドDX」がそれぞれの部門でアワードを受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview」について

「ITreview」とは、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営する法人向けIT製品・クラウドサービスの利用者が集まる国内最大級ITレビューサイトです。投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を「ITreview Grid Award」 で表彰しています。



・「ITreview Grid Award 2026 Spring」詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■工事管理システム部門において15期連続受賞の「現場Plus」

「現場Plus」は、住宅・建設業界において約80,000社※に導入されている施工管理アプリです。

トークや掲示板、写真・図面管理、工程表、点検機能などの基本機能に加え、入退場管理、施主向け情報公開、安全パトロール、危険予知活動といった現場の安全性と情報共有を支える機能まで、必要な機能を一つのプラットフォームに集約。施工管理の枠を超えて、現場全体の業務効率化を支援します。

※利用会社数は、元請・協力会社の合計です。複数のテナントを利用している場合は、それぞれ個別にカウントしています。

■AI搭載で変わる体験

実務に即した機能開発を続ける中、2026年4月からは「AIに質問」機能の提供を開始。この機能により、操作方法や機能の使い方に迷った際、アプリを離れることなくその場でAIに質問し、回答を得ることが可能になります。夜間や休日など、サポート対応時間外でも確認でき、質問と回答は履歴として残るため再確認も容易です。本機能は関連会社である福井コンピュータグループが提供する「FCアカウント」への登録（無料）ですぐに利用できます。。こうした先進的な取り組みと使いやすさへの追求が、「現場がスムーズに動く」「管理が楽になった」といった高評価につながり、15期連続受賞という形で認められています。

・「現場Plus」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/genbaplus/



・「ITreview」に寄せられたレビュー

・他のレビューはこちら

https://www.itreview.jp/products/genbaplus/reviews

■建設業向けERPシステムにおいて10期連続受賞の「注文分譲クラウドDX」

「注文分譲クラウドDX」は、住宅会社の基幹業務をスマートに一元管理できるクラウド型基幹システムです。顧客管理から商談・見積、電子受発注、引き渡し後の点検まで、業務プロセスを一つのプラットフォームに集約し、情報の見える化と迅速な意思決定を実現します。

さらに、MAツール「KASIKA」や各種電子契約サービスとの連携により、デジタル化・ペーパーレス化を推進。2025年10月にダイテックと福井コンピュータアーキテクトが共同開発・リリースした住宅セールスプラットフォーム「iPlanView」とも顧客情報を連携することで、システム間の情報分断を解消し、商談から引き渡しまで途切れない業務の流れを構築しています。

こうした外部サービスとの積極的な連携と機能拡張への継続的な取り組みにより、導入企業では二重入力の削減、対応スピードの向上、社内コミュニケーションの円滑化といった具体的な成果が生まれています。

基幹業務の効率化にとどまらず、現場の負担軽減と顧客対応の質向上を同時に実現する姿勢が認められ、今回の受賞に至りました。

今後もユーザーの期待に応える進化を重ね、住宅業界のDX推進を力強く支援してまいります。

・「注文分譲クラウドDX」製品紹介

https://www.kensetsu-cloud.jp/jutakudx/

・「ITreview」に寄せられたレビュー



・他のレビューはこちら

https://www.itreview.jp/products/jutakudx/reviews

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜製品に関する問合せ先＞

株式会社ダイテック クラウド事業本部

TEL. 03-5762-8660