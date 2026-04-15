季節の変わり目、薄毛が気になる男性の7割超が “頭皮の異変”を感じている

株式会社バイオテック

── 一方で85.5%が自身の頭皮を「見たことがない」。“見える化”が第一歩に ──

発毛・育毛の専門企業である株式会社バイオテック（本社：愛知県名古屋市）は、薄毛が気になる・将来不安がある20代～60代の男性413名を対象に「季節の変わり目の“頭皮コンディション”実態調査」を実施いたしました。

その結果、季節の変わり目に頭皮や髪の変化を感じている男性が74.3%にのぼることが明らかになりました。さらに、体調面の変化も同時に起きている人が64.2%を占め、体調変化と頭皮状態の関連を実感している人も60.5%に達しています。一方で、自身の頭皮を拡大して確認した経験がない人は85.5%と大多数を占めており、頭皮ケアにおける“見える化”の必要性が浮き彫りとなりました。

調査概要

7割超が「季節の変わり目に頭皮の変化を実感」

季節の変わり目に頭皮や髪に何らかの変化を感じているかを尋ねたところ、74.3%（307名）が「変化がある」と回答しました。4人に3人が季節の移ろいとともに頭皮コンディションの悪化を自覚していることが分かります。

最も多かったのは「抜け毛が増えた気がする」（36.1%）で、次いで「かゆみ」（25.2%）、「髪のハリ・コシが落ちる」（24.7%）と続きます。乾燥やフケといった頭皮表面の症状から、抜け毛やハリ・コシの低下といった毛髪の質的変化まで、幅広い“異変”が報告されています。

頭皮と体調、6割超が「同時に変化」── 関連を実感する声も

季節の変わり目に体調面で感じる変化を尋ねたところ、77.2%が何らかの体調変化を感じていると回答。頭皮と体調の両方で変化を感じている人は64.2%（265名）に達しました。

さらに、体調やストレスの変化が頭皮・髪の状態に影響していると感じるかを尋ねたところ、「とても感じる」（18.9%）と「やや感じる」（41.6%）を合わせて60.5%が関連を実感していることが明らかになりました。 季節の変わり目は、気温や気圧の変動に加え、年度末のストレスや生活リズムの乱れが重なる時期です。こうした全身のコンディション変化が頭皮環境にも影響を及ぼしていることを、

多くの男性が体感的に捕らえていると言えます。

85.5%が自分の頭皮を「見たことがない」── “見える化”の認知ギャップ

自身の頭皮の状態（色味・毛穴・血行など）を拡大して確認した経験を尋ねたところ、85.5%（353名）が「見たことがない」と回答しました。

注目すべきは、未経験者の中で「見てみたい」と回答した人が43.6%と最多であった点です。さらに「そういったことができるとは知らなかった」と回答した人も21.1%にのぼり、頭皮チェックの存在自体を知らない層が2割以上いることが判明しました。 頭皮の変化を7割超が感じているにもかかわらず、その状態を客観的に確認する手段を持たない─。この“見える化ギャップ”こそが、適切なケアの第一歩を阻んでいる要因と考えられます。

「専門家による頭皮チェック」に4割超が利用意向

「季節ごとの頭皮の状態を、専門家にチェックしてもらえるサービスがあれば、どう思いますか？」と尋ねたところ、「ぜひ利用したい」（14.5%）と「内容・費用次第で利用したい」（29.1%）を合わせて43.6%が前向きな利用意向を示しました。

「少し興味はある」層まで含めると76.5%が何らかの関心を示しており、潜在ニーズの大きさがうかがえます。頭皮の変化を感じながらも自分では確認できない──。そんな“モヤモヤ”を抱える男性にとって、専門家による客観的なチェックが求められていることが示唆されます。

専門家コメント

まとめ ── まずは「知る」ことから始める頭皮ケア

本調査の結果から、季節の変わり目に多くの男性が頭皮の変化を感じていながらも、その状態を客観的に確認した経験がないという実態が明らかになりました。頭皮環境は体調やストレスと密接に連動しており、放置すれば薄毛の進行に繋がるリスクもあります。

大切なのは、まず「自分の頭皮を知る」こと。株式会社バイオテックでは、最新のマイクロスコープを用いた無料の頭皮チェック＆カウンセリングを全国のサロンで実施しております。季節の変わり目を機に、ぜひ一度ご自身の頭皮コンディションを確認してみてはいかがでしょうか。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181511/table/4_1_374cba7c477214368ac206440e0f4b07.jpg?v=202604160451 ]【本件に関するお問い合わせ先】

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広報担当：岩田 卓也

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