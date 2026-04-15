ロジャー堀（堀篤）公式サイト開設｜野村証券出身の株式アナリストが投資スクール開講 “勝てる個人投資家”を育成

ライフ出版株式会社公式サイトより

ライフ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：伊東萌）は、野村証券で13年間IPOコンサルティング業務などを経て、上場企業の役員を歴任後、現在は個人投資家向けに実践的な投資教育を提供する株式アナリスト・堀篤氏（通称：ロジャー堀）の公式サイト（https://hori-roger-atsushi.com/）を、2026年4月14日に開設いたしました。

本サイトは、投資スクール選びで迷う株式投資初心者が「勝てる個人投資家」へと成長するための情報発信拠点となります。

【サイト開設の背景】

近年、NISAの普及などを背景に、個人による株式投資への関心は大きく高まっています。

一方で、

・「利益は出ているが、自分の判断に自信が持てない」

・「相場変動のたびに不安になり、感情で売買してしまう」

といった課題を抱える投資家も少なくありません。

こうした状況において、「誰から学ぶか」「どの情報を信頼するか」は、投資成果を左右する重要な要素となります。

情報が溢れる現代だからこそ、プロの実務経験に基づいた「本質的な投資の考え方」を体系的に学べる場が必要だと考え、本サイトの開設に至りました。

堀氏は、野村証券での実務経験に加え、上場企業の経営、著書出版、メディア出演など多岐にわたる実績を有する株式アナリストです。

本サイトでは、これらの実績と専門性を可視化し、投資を学ぶ際の判断材料として活用できる環境を提供します。

【堀篤氏のプロフィール】

堀篤氏は1985年から1998年まで野村証券に勤務し、IPOコンサルティングおよびM&A業務を担当。

1992年に日本証券アナリスト協会検定会員資格を取得し、証券アナリストとしての専門性を確立しました。

その後、インデックス・ホールディングスおよびタカラ（現タカラトミー）の取締役を歴任し、タカラとトミーの合併スキームにも中心的に関与。

2007年の独立後は、企業再生およびIR・財務コンサルティングに従事し、これまでに1兆円規模の企業価値創出に関与してきました。

現在は、

・投資・市場分析

・企業財務・IR戦略

を専門領域とし、個人投資家から機関投資家まで幅広く支援しています。

【著書・出版実績】

著書『3年で資産1億円の築き方』（2018年／サンライズパブリッシング）は、資金・経験ゼロから資産形成を目指すための実践的手法を解説した書籍で、発売直後に全国書店ランキング1位を獲得しました。

（獲得時期：2018年10月初旬ジャンル：ビジネス1位獲得店舗：蔦屋渋谷店 他9店舗）

そのほか、

・『預金封鎖であなたの資産が消滅する』（ガイア出版）

・『現代経済戦略史と揺らぐグローバルスタンダード』（2021年／東京図書出版）

など、著書・共著・監修を含め複数の書籍を刊行し、投資および経済に関する知見を広く発信しています。

【提供サービス】

■ 動画コンテンツ（YouTube）

毎週金曜日更新の「日経平均株価予報」をはじめ、実務経験に基づいた市場分析を定期配信。週末に相場を振り返り、次週の戦略を立てるための羅針盤としてご活用いただけます。

■ オンライン講座（全4種）

・朝の10分間トレード｜毎朝10分、市場が動く時間に絞りルールで判断する短時間トレード手法

・IPOセカンダリー投資｜上場直後の値動きを捉え、ルールで再現性高く狙う投資手法

・米株インデックストレード｜NYダウ・S&P500を軸に、シンプルに続けられる効率的な資産形成手法

・AIで銘柄を選ぶ1day完結オンライン講習会｜AIで判断の根拠を持ち、感覚に頼らない投資ができる講座

■ 対面講座・Zoomセミナー

少人数制の対面講座では、実際の相場を題材に判断プロセスを学べる環境を提供。

Zoomセミナーでは全国から参加が可能です。

【運営会社】

会社名：ライフ出版株式会社（Life Publishing Inc.）

所在地：〒104-0042 東京都中央区入船3-7-7 ウィンド入船ビル3F

代表者：伊東萌

設立：2020年3月24日

事業内容：教育事業（オンライン講座・リアルセミナー・教材制作）／IT事業／イベント事業

【公式サイト】

公式サイト：https://hori-roger-atsushi.com/

「勝てる個人投資家」への第一歩は、正しい情報を選ぶことから始まります。

ロジャー堀の投資哲学・提供サービスの詳細は、公式サイトにてご確認ください。

【メディア関係者様へのお願い】

本リリースを掲載される際は、堀氏プロフィール写真・著書表紙・サイト画面などの画像素材をご活用いただけますと幸いです。素材のご提供は公式サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

詳細を見る :https://hori-roger-atsushi.com/