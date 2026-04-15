発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」より、春限定ギフトラッピングが新登場。ギフトにおすすめのスプリングキットも期間限定発売。

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、日本で古くから親しまれてきた熨斗、水引に着想を得たギフトラッピングの春限定デザインを、本日2026年4月15日（水）より期間限定で展開いたします。

また、春のギフトにおすすめの「FAS スプリングキット」も、併せて本日より発売いたします。自分自身や、大切な誰かへの贈り物として、ぜひご活用ください。

●FAS Spring Gift Concept

今この瞬間の美しさに祝福を

弾けんばかりの春の梢に、息を呑む。

花こぼれる、盛りのひととき。

風に揺らめく花びらの余韻。

どの瞬間も美しい。

花も、人も、移ろいながら輝くから。

花のように美しさを重ねるあなたへ、

特別なギフトを。

A flower for your beautiful life, and the memories we share.

▼詳細ページ▼

https://fas-jp.com/gift

■ギフトボックス〈百合 / ダリア〉

贈り物において「贈る側の想いを封じ込める」意味合いも含むとされる水引をモチーフに、FASの思想を映し出す紋章をさりげなく添えました。熨斗は、百合とダリアの花弁を美しく切り取った、春限定のデザインです。

■ギフトペーパーバッグ〈ギフトメッセージタグ：百合 / ダリア〉

ギフトボックス同様、この春限定で、百合とダリアの花弁を美しく切り取った写真をあしらったメッセージカードタグをご用意いたしました。ショッパーに結ぶことでさりげなくギフトを彩ります。

■ギフトバッグ

古くから風呂敷の代わりや買い物袋として親しまれてきたあずま袋。“結ぶ”ことで袋の形が完成するその特徴を、人と人を結ぶ「ギフト」と重ね合わせ、布で包む日本文化の延長線上にあるあずま袋をモチーフにしました。

※ギフトバッグは春限定仕様ではございません。

■展開概要

・展開期間 ：2026年4月15日（水）～2026年5月10日（日）

・対象店舗 ：全国のFAS店舗およびFAS公式オンラインストア

・ギフトボックス

W×D×H：22.5cm×22.5cm×9cm / 770円（税込）

・ギフトバッグ

Sサイズ ：330円（税込）

Mサイズ：550円（税込）

・ギフトメッセージタグ付きペーパーバッグ

無料

※数に限りがございますため、なくなり次第終了とさせていただきます。

■FAS スプリングキット

「FAS」のベストセラー*²化粧水「FAS ザ ブラック エッセンス」と、2026年ブライトニング＆UV部門のベストコスメに美容4誌で選出された美白美容液「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」の現品に、「FAS ザ ドレープ ハンドクリーム」の春の香り「SAWARABI」のミニサイズがセットになったキットです。母の日の贈り物としてもおすすめです。

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² ブラックシリーズ内

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター

お問い合わせはこちら：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）