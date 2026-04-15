生年月日と時刻から宿命・運命を解き明かす“東洋最高峰の命術”恋愛・結婚・仕事まで未来を可視化！中島多加仁氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年4月15日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）制作の「原典継承【古代秘伝の真髄・四柱推命】超本格/精緻鑑定◆ほしよみ堂」の提供を開始いたしました。

■「原典継承【古代秘伝の真髄・四柱推命】超本格/精緻鑑定◆ほしよみ堂」とは

本コンテンツは、ほしよみ堂・中島多加仁氏による特別な鑑定を再現したものです。四柱推命に基づき、生年月日と時刻から導き出される「命式図」をもとに、あなたの本質・才能・宿命を明らかにする占いコンテンツです。陰陽五行の観点から運命を読み解き、人生の流れや可能性を可視化します。さらに、2人の命式を重ねて宿縁や相互作用を分析する「命式縁図」により、関係性の本質や未来の展開を深く解明。加えて、大運・年運・月運を組み合わせた「運勢年表」により、人生の転機や行動の最適なタイミングを具体的に提示します。運命を多角的にひもとき、未来を切り開くための指針を提供します。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/nakashima_rsa/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：原典継承【古代秘伝の真髄・四柱推命】超本格/精緻鑑定◆ほしよみ堂- 提供開始日：2026年4月15日（水）- 料金：1,430円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/nakashima_rsa/

■コンテンツ監修者

中島多加仁

全国12店舗を展開する「ほしよみ堂」の総帥。両親共に霊学家系に生まれた神秘世界のサラブレッド。幼少期から運命学に親しみ、20歳で大事故を経験して本格的な修行へ。陰陽道や古神道を学び、運命を読み解く技を磨く。開運アドバイザー、経営コンサルタントを経て、占術の道を深めるため台湾の本格的な秘伝を習得し、以来、年間ほぼ無休で鑑定を行う。鑑定歴31年で4万人（※1）の運勢を観つつ、現在は原宿「ほしよみ堂」を本部に全国12店舗を運営しながら紫微斗数や四柱推命をはじめとする伝統占術と最新理論を融合させた鑑定を提供し、1000人以上（※2）の弟子・生徒を指導する。開運学を軸にした実践的な占術は、各界から厚い信頼を得ている。主な著書に『紫微斗数占い入門』（幻冬舎）、『ちょい足し風水』（扶桑社）など。鑑定、講演、執筆活動を精力的に行い、占術の研究と普及に努める。（※1,2 いずれも2025年時点）

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社レンサ

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階

・設立：2011年2月18日

・代表者：代表取締役 武井 哲也

・URL： https://rensa.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail :info@cocoloni.com