テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』挿入歌、Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」　4月15日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Travis Japanの2枚目となるCDシングル「陰ニモ日向ニモ」(読み：かげにもひなたにも）を4月15日（水）に発売します。

1月から3rdアルバム「‘s travelers」を引っ提げて、全国8都市30公演のアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers」を開催しているTravis Japan 。

今作は初回T盤・初回J盤・通常盤・FC限定盤でリリースします。リード曲の「陰ニモ日向ニモ」は、メンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌に起用されています。

ミュージックビデオは大河 臣(Shin Okawa)が監督を務め、楽曲のテーマである「二面性」を“リバーシ”を用い、衣装も黒のスーツと白の衣装と視覚演出で象徴的に描き出されています。コレオグラファーを務めたのは、s**t kingzのOguri。 メンバーそれぞれの歌唱パートと個性を最大限に引き出す、Travis Japanにしか表現のできないアクロバティックで芸術性の高いフォーメーションが見どころで、サビでは「表と裏」をテーマに、手の振り付けによってその二面性を象徴的に表現しています。

初回T盤には、ジュニア時代に人気を博しファンにはお馴染みの楽曲「Dance With Me ～Lesson 1～」の続編となる「Dance With Me ～Lesson 2～」をカップリングとして収録。約32分の特典ディスクには、表題曲のミュージックビデオとメイキングや、メンバー自らが撮影した貴重な「撮影Vlog」が収められているほか、ステッカーやトレカセットも付随します。

初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」を収録。約25分の特典ディスクには、ミュージックビデオ、彼らの武器であるダンスを堪能できる「パフォーマンスビデオ」とそのメイキング映像が収められており、初回T盤とは異なる絵柄のステッカー・トレカセットが封入されます。

通常盤のカップリングには、ABCテレビで放送中の冠番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』のテーマ曲となっている「As We Are」と、「On My Road」の2曲を収録。これまで番組内でしか聴くことができなかった楽曲が待望の音源化です。

ファンクラブ限定盤には、約91分の特典映像ディスクと28ページにわたるフォトブックが付随。映像にはミュージックビデオのほか、彼らの素顔が垣間見えるバラエティコンテンツ「PTJG ～トラジャ完璧王決定戦！～」を収録しています。



Travis Japan - '陰ニモ日向ニモ' Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JAbLbKqZ1RY ]

Travis Japan - '陰ニモ日向ニモ' - Performance Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rQ5_cSaC5_s ]

Travis Japan - “陰ニモ日向ニモ“ Limited Edition T -Special Movie Teaser-

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=fkosyOkKmIY ]

Travis Japan - “陰ニモ日向ニモ“ Limited Edition J -Special Movie Teaser-

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=7lV7x9WUhcI ]

Travis Japan 2nd CD SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

2026年4月15日（水）リリース

https://TravisJapan.lnk.to/kagenimohinatanimo

【形態内容】

【初回T盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートA＋トレカ7枚セットA

▼初回T盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9021価格：1,980円(税込)

▼初回T盤(DVD)

品番：UPCC-9022 価格：1,650円(税込)

【Disc1(CD)】

01. 陰ニモ日向ニモ

02. Dance With Me ～Lesson 2～

【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Behind the scenes-

・TJ Cam ~MV撮影Vlog~

▼グッズ

・ステッカーシートA &トレカ7枚セットA

【初回J盤】（CD＋Blu-ray/CD+DVD）

■三方背ケース＋ステッカーシートB＋トレカ7枚セットB

▼初回J盤(Blu-ray)

品番：UPCC-9023 価格：1,980円(税込)

▼初回J盤(DVD)

品番：UPCC-9024 価格：1,650円(税込)

【Disc1(CD)】

01. 陰ニモ日向ニモ

02. 君がいるだけで

【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・陰ニモ日向ニモ -Video Clip-

・陰ニモ日向ニモ -Dance Performance Video-

・Dance Performance Video -Behind the scenes-

▼グッズ

・ステッカーシートB &トレカ7枚セットB

【通常盤 (初回・通常プレス)】（CD）

■スリーブケース（*初回プレスのみ）

▼通常盤 初回プレス(CD)

品番：UPCC-9025 価格：1,320円(税込)

【Disc1(CD)】

01. 陰ニモ日向ニモ

02. As We Are

03. On My Road

＜タイアップ＞

「陰ニモ日向ニモ」

テレビ朝日系オシドラサタデー「ぜんぶ、あなたのためだから」挿入歌

テレビ朝日系にて毎週土曜23:00放送

「As We Are」

『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』テーマソング

ABCテレビにて毎週水曜25:39放送

コレオグラファープロフィール

Oguri (s**t kingz)

アメリカ最大のダンスコンテスト「BODY ROCK」で2年連続優勝。23年10月25日にはダンサー初の単独武道館ライブを即完売させた、日本を代表する世界的ダンスパフォーマンスグループ s**t kingzのメンバー。

ジャズ・タップ・ヒップホップなど幅の広い表現力が見るものを惹きつけるグルーヴが魅力。三浦大知・King & Princeなど数多くの国内外アーティストの振付を手掛け、エンターテインメントシーンの最先端で活躍し続けている。

また、俳優としても活動の幅を広げている。

近年の主な出演作に、【映像】ドラマ「アンチヒーロー」「ブギウギ」、映画「孤狼の血LEVEL2 」、【舞台】『球体の球体』、劇団papercraft『空夢』、『ある都市の死』など。

Travis Japan -“陰ニモ日向ニモ“ Fan Club Exclusive Edition - Special Movie Teaser

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=d5PbqHFf6d4 ]

Travis Japan（トラヴィスジャパン）

2012年結成。

マイケル・ジャクソンの振付師であるTravis Payneがオーディションを行い、メンバーを構成。

グループ名もTravis Payneに肖り“Travis Japan”となった。メンバー変遷を経て2017年より現在の7名で活動。

2022年3月よりアメリカ・ロサンゼルスにスキルアップのために留学。留学期間中に「World of Dance Championship Series」、「America‘s Got Talent」に出演したことが契機となり、10月28日(金)「JUST DANCE!」でCapitol Recordsより全世界配信デビュー。

日本人アーティスト史上初めてデビュー曲でBillboard Global excluding US ５位（11/12付）にチャートイン。

2023年1月より全国5都市計23公演に及ぶデビュー後初のツアー「Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ～ただいま、おかえり～」を開催し、23万人を動員。

ジャスティン・ビーバーやエド・シーランに楽曲提供している音楽プロデューサー、プーベアが書き下ろした2nd Single 「Moving Pieces」、次作の3rd Single「Candy Kiss」でもスマッシュヒットを飛ばし、12月20日(水) 初めての音楽CDとなる1st アルバム「Road to A」をリリース。

2024年1月4日より全国8ケ所29公演となるアリーナツアー[Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity] を開催し、約31万人を動員。このツアーの映像商品を8月にリリースし、映像3部門で同時1位を獲得。

3月にリリースとなった「T.G.I. Friday Night」は日本語版、英語版で国内チャートにて1位２位を獲得し、Billboard JAPAN Download Songsにて1位、HOT100にて２位を記録。

6月にリリースした「Sweetest Tune」では、松田元太が出演したテレビ朝日系オシドラサタデー「東京タワー」の挿入歌となり自身通算5作目のデジタルシングル1位となった。

9月3日の台北公演を皮切りに、自身初となる世界6都市(台北・香港・バンコク・シアトル、LA、NY)をめぐるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を開催し、SOLD OUT。

12月には2nd アルバム「VIIsual」リリースし、2025年1月より全国8都市28公演を巡るアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』を開催。

3月には初のCDシングルとなる「Say I do / Tokyo Crazy Night」をリリースし、Billboard JAPAN HOT100にて1位、国内チャートにてでもフィジカル・デジタル・合算チャートで1位を獲得。

4月には、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌「Would You Like One ?」をデジタルリリースし、6月にはディズニー実写映画「リロ＆スティッチ」の日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」の歌唱を務めた。

7月から自身２度目となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」をアメリカ・アジアで開催し全都市にてSOLD OUT。12月には3rdアルバムとなる「‘s travelers」をリリースし、アルバム・デジタル・合算チャートにて自身通算三度目の三冠を達成した。2026年1月4日から「‘s travelers」を提げて全国8都市30公演のアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers」を開催する。

＜アメリカでの実績＞

★2022.03.27 WORLD OF DANCE CHAMPIONSHIP SERIES Orange Countyチーム部門 3位

★2022.06.11-06.12 野外音楽フェス「 Rising Japan MusicFest in LA 」出演

★2022.07.01-07.04 Anime Expo 2022【 Los Angeles Convention Center 】ゲスト出演

★2022.07.13 America's Got Talent Season17出場

★2022.07.29-07.31 WORLD OF DANCE 2022

★2022.07.29 USA DIVISION 4位 Best Costume 受賞

★2022.07.30 TEAM DIVISION 9位 Crowd Favorite 受賞

★2022.07.31 WORLD FINAL 14位 Crowd Favorite 受賞

★2022.09.07 America's Got Talent Season17セミファイナル出場

★2024.01.22 America‘s Got Talent: Fantasy League出演