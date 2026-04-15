【TAC弁理士講座】4/20(月) 『弁理士試験の魅力～今、なぜ弁理士試験を受けるのか～』無料オンラインセミナー開催！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、来年度・再来年度の弁理士試験合格を目指す方を対象とした無料オンラインセミナーを、4/20(月) に開催いたします。

TAC弁理士講座専任講師の小松純講師が、ご自身の経験をもとに「弁理士の魅力」「なぜ、今弁理士試験なのか」についてお話します。ウェビナーの後半には質疑応答も行います。

新年度から新たなチャレンジをしてみたい方、弁理士という資格に興味のある方、弁理士試験の受験やTAC弁理士講座の受講をご検討中の方は、奮ってご参加ください！

実施概要

■日時：4/20(月) 19:00～19:45 （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：新たなチャレンジをしたい方・弁理士資格に興味のある方・弁理士試験の受験やTAC弁理士講座の受講をご検討中の方（どなたでもご参加いただけます）

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_gd_gd.html

担当講師

小松純講師（TAC弁理士講座専任講師）

2000年弁理士登録。2001年より弁理士講座を担当。

現在は特許事務所の経営もしつつ、TAC弁理士講座専任講師として教壇に立つ。

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/