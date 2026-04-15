教習所選びの重視ポイント1位は「自宅や学校からの距離」。通っていた教習所への満足度は約83%に

株式会社NEXER

■教習所選びの決め手と満足度を徹底調査

運転免許を取得するうえで、多くの人が最初に向き合うのが「どの教習所に通うか」という問題です。

料金やアクセス、教官の評判など、気になるポイントは人それぞれです。

しかし、実際に教習所を選んだ経験者たちは、何を重視し、どのように情報を集めたのでしょうか。そして、その選択に満足しているのでしょうか。

ということで今回は北海道モビリティスクールと共同で、事前調査で「運転免許を教習所で取得したことがある」と回答した全国の男女500名を対象に「運転免許取得時の教習所選びと満足度」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと北海道モビリティスクールによる調査」である旨の記載

・北海道モビリティスクール（https://do-mobility.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://do-mobility.jp/information/1911）へのリンク設置

「運転免許取得時の教習所選びと満足度に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月20日 ～ 4月1日

調査対象者：事前調査で「運転免許を教習所で取得したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：教習所を選ぶ際、主にどのような方法で情報収集をしましたか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：教習所を選ぶ際に最も重視したポイントは何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：通っていた教習所に満足していましたか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：教習所選びで「もっとこうすればよかった」と思うことはありますか？

質問8：それはどんなことですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■53.8％が「家族・友人・知人の紹介」で情報収集をしたと回答

まず、教習所を選ぶ際にどのような方法で情報を集めたか聞いてみました。

その結果「家族・友人・知人の紹介」が53.8%と過半数を占めました。

次いで「学校からの案内」が10.6%、「教習所の公式サイト」が7.4%、「ネット検索」が6.0%と続いています。

インターネットが普及した現代でも、教習所選びにおいては身近な人が最も頼りにされていることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「家族・友人・知人の紹介」と回答した方

・一番信頼できるから。（20代・女性）

・友人が免許を取得していたので。（20代・男性）

・知っている人の紹介なので信用できる。（30代・男性）

「学校からの案内」と回答した方

・学生だったので。（30代・女性）

・大学生協からの紹介なら手続きも簡単だし安心できるから。（50代・女性）

・学校からの案内で家から近かったから。（40代・女性）

「教習所の公式サイト」と回答した方

・教習コースや場所を知りたい。（20代・男性）

・値段などを知りたかったので。（20代・男性）

・自宅の近くにあるのは知っていたので、そこの公式HPで色々調べました。（30代・男性）

紹介を選んだ理由としては、信頼しやすさや安心感が大きいようです。

また、学校からの案内や公式サイトは、手続きのしやすさや通いやすさ、料金やコース内容の確認に役立てられていることがうかがえます。

■57.8％が「自宅や学校からの距離」を最も重視したと回答

続いて、教習所を選ぶ際に最も重視したポイントについて聞いてみました。

最も多かったのは「自宅や学校からの距離」で57.8%でした。

次いで「料金」が17.2%、「送迎バスの有無」が7.0%と続きます。

教習所には一定期間にわたって何度も通うことになるため、距離の近さが圧倒的な決め手になっているのは自然な結果といえるでしょう。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「自宅や学校からの距離」と回答した方

・近い方が通うのが楽だから。（20代・男性）

・距離があると通うのも億劫になるので。（30代・男性）

・通いやすさがないと負担になるため。（30代・男性）

「料金」と回答した方

・なるべく安く済ませたいから。（20代・女性）

・免許取得費用は高校～大学でバイトで貯めた自己資金で、あまり余裕がなかったから。（30代・女性）

・学生だったので。親に負担をなるべくかけないため。（30代・女性）

「送迎バスの有無」と回答した方

・送迎があると通うのに楽だから。（20代・女性）

・家の最寄り場所から送迎があったので、親に頼まずに行けた。（30代・女性）

・アクセスが良くて簡単に通えることが大事だと思ったから。（30代・男性）

自宅からの距離を重視した人の多くは、長期間通うことを見据えた判断をしています。

料金を重視した人のなかには、学生時代にアルバイトで貯めたお金で費用を捻出したという声が目立ちました。

送迎バスの有無を挙げた人は、自力での通学手段がないケースも多く、アクセスのしやすさが教習所選びの前提条件になっていることがうかがえます。

■82.8％が、通っていた教習所に「満足していた」と回答

続いて、実際に通っていた教習所に対する満足度を聞いてみました。

その結果「とても満足していた」が24.0%、「やや満足していた」が58.8%で、合計82.8%が通っていた教習所に満足していたと回答しました。一方「あまり満足していない」は11.6%、「まったく満足していない」は5.6%にとどまっています。

8割以上の人が満足しているのは高い数値といえますが、それでも2割弱が不満を抱えていた点は見逃せません。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

教習所に満足していた理由

・スムーズに免許を取得できたことに加えて、合宿で同時期に入学した同世代の友人ができたから。（30代・女性）

・分からないことを聞いたら一つずつ丁寧にポイント解説をしてくれた。（30代・男性）

・送迎バスがあって通いやすかったし、教習所の教官の人の教え方が良くて満足できたから。（30代・男性）

・教官の態度が良かった。（20代・男性）

・ホテルも綺麗で確実なスケジュールで免許取得できた。（30代・女性）

教習所に満足していなかった理由

・教員のパワハラがひどかったから。（30代・女性）

・職員にひどいことを言われた。他の職員から謝られた。（30代・男性）

・怒られていた印象しかないので、特にいいとは思ってなかった。（40代・男性）

・暴言ばかり言う教官にあたって今でも時々思い出すから。（40代・男性）

・教官が感情的になりやすく、路上教習で法定速度＋20km/hで走れといわれたときに、信頼が消えた。（50代・男性）

満足している人の声を見ると、教官の丁寧な指導や通いやすさ、合宿免許での仲間との出会いなどを挙げる人が目立ちます。一方、不満の理由としては教官の態度に関するものが大半を占めており、高圧的な指導や暴言に嫌な思いをしたという回答が複数見られました。

教習所の満足度は、設備や料金よりも「人」の要素に大きく左右されるようです。

■91.8％が、教習所選びで「後悔はない」と回答

最後に、教習所選びで「もっとこうすればよかった」と思うことがあるか聞いてみました。

「ない」と回答した方が91.8%と大半を占め、「ある」は8.2%にとどまりました。

大多数の人が自身の教習所選びに納得していることがわかります。

「ある」と回答した方にどんなことか聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどんなことですか？

・料金プラン、期間を超過した際の延長方法など。（20代・男性）

・教官の口コミ。（30代・女性）

・口コミをしっかり調べる。（40代・女性）

・もっと調べてから選んでたら今ごろペーパードライバーじゃなくなってたのかも・・と思うから。（40代・女性）

・他の教習所のこともいろいろと調べればよかったと思った。一つの教習所しか調べなかったので。（50代・男性）

後悔がある方の声では、比較検討が足りなかったことを挙げる意見が目立ちました。

とくに、口コミや料金プランなど、事前に確認できる情報を十分に見ておけばよかったと感じている方が多いようです。

■まとめ

今回の調査では、教習所選びにおいて「自宅や学校からの距離」が最も重視されるポイントであること、そして情報収集の手段としては「家族・友人・知人の紹介」が依然として主流であることが明らかになりました。

満足度は約83%と高い水準にあるものの、不満の理由としては教官の態度に関するものが目立ち、通いやすさや料金以上に「人」の要素が教習体験全体の印象を左右することがうかがえます。

これから教習所を選ぶ方は、距離や料金だけでなく、口コミや評判を通じて教官の指導スタイルや雰囲気まで確認しておくと、より納得のいく教習所選びにつながるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと北海道モビリティスクールによる調査」である旨の記載

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【北海道モビリティスクールについて】

会社名：北海道モビリティスクール株式会社

代表取締役：佐藤 光

住所：〒071-8101 北海道旭川市東鷹栖1条1丁目635

電話番号：0166-57-5818

事業概要：自動車学校・ドローン教習所の経営

URL：https://do-mobility.jp/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作