畑 芽育　大反響を受けて『美的』表紙にカムバック!!　きらめくサマーメイク＆この夏トライしたいことは？

この夏トライしたい3つのメイクを披露

株式会社小学館『美的』6月号 通常版『美的』6月号 付録違い版

‘25年7月号の『美的』表紙や、メイクページに登場するたびに「かわいすぎる」「透明感がすごい！」と大反響の畑 芽育さんが、6月号（4月22日発売）の2パターンの表紙と8ページのサマーメイク特集に登場！

白くなめらかな肌が映える通常版では、畑さんのピュアなきらめきと飾らない美しさを表現。夏のキラッとした光と、みずみずしさのある世界観は畑さんにぴったりです。一方の付録違い版は、普段のイメージとはひと味違う、凛としたまなざしに目を奪われる仕上がりに。シアーなブラックの帽子のセットアップに、畑さんの顔立ちの美しさがより一層際立ちます。今号の大特集テーマ“ダイヤモンド肌”を体現した、輝くような肌とオーラをぜひご堪能ください。

さらに中ページでは、マニッシュなファッションにオレンジを効かせたメイクも披露。ヘア＆メイクを手がけたpaku☆chanさんによる解説に加えて、畑さんのスペシャルインタビューもお届けします！

最新の美容法は“体の軸を整える”こと

W主演ドラマ『エラー』や劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でのゲスト声優出演をはじめ、CMやラジオ番組など幅広く活躍する畑さん。多忙な日々を送りながらも、ますます磨きがかかるその透明感と輝きはどのように保たれているのか――最新の美容法について聞くと、キーワードは“体の軸を整える”こと。インナーマッスルを鍛えるため、週1回のピラティスに加えてジムでのウォーキングを継続中。整体にも通い、睡眠もしっかりとるなど内側から整えるケアを意識しているそうです。

美容情報は信頼するヘア＆メイクさんから収集しているそうで、「教えていただいたサプリを取り入れたり、飲み物はなるべく常温にしたり・・・」と、いいと聞いたことは素直に実践するのも畑さんらしさ。一方で「でも、キンキンに冷えた飲み物がやっぱり美味しいですよね・・・！」と本音がこぼれるチャーミングな一面ものぞかせます。

この夏はインドア派からアウトドア派に転身!?

今回のサマーメイクにちなみ、“この夏したいこと”についても質問。普段はインドア派で、1日中家で寝ている日もあると明かした畑さんですが、意外にもアクティブな予定が飛び出しました。昨年訪れて、今年もまた行きたいと語る花火大会に、海外でのリフレッシュ計画も。旅先では「グリーンのようなかわいいカラーを効かせて、メイクにも遊び心をもたせたい(ハート)」と非日常ならではのメイクも楽しみにしているのだとか。気になる続きはぜひ本誌でチェックを。

今号の撮影でも、初登場時から変わらないナチュラルな佇まいと明るさで現場を盛り上げ、引っぱってくれた畑さん。編集部の要望に臨機応変に応え、多彩な表情を見せてくれました。そんな畑さんの魅力が存分に詰まった『美的』6月号は4月22日（水）発売。

通常版には、美容家・大野真理子さんの激推しコスメ付録がたっぷりと付いてくる他、付録違い版にも、キャンメイクのマスカラが1本付くなど豪華付録が盛りだくさんです！

■通常版 美容家・大野真理子さんの激推しコスメ(ハート) 特別付録

SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス（10ml）

ジェノプティクス エアリー UV クリーム（1包）

ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク（1包）

ジェノプティクス CC プライマー ナチュラルベージュ（1包）

トランシーノ 薬用ブライトニング フェイシャルマスク［医薬部外品］（1枚） NEW

薬用ブライトニング クリアローション［医薬部外品］（19ｍl）

アスタリフト D-UVシールド トーンアップ ローズ SPF50+・PA++++（4g）

ISOI ブライトニングセラム（7ｍl）

KANEBO ライブリースキン ウェアII 110 Sakura／230Vanilla（各1包）

FAS ザ ブラック ブライトセラム II［医薬部外品］（1包） NEW

■付録違い版 特別付録

キャンメイク クイックラッシュカーラー クリアタイプ（1本）

SISI AWAスパークリングパック（1包） NEW

FAS ザ ブラック ブライトセラム II［医薬部外品］（1包） NEW

■通常版＆付録違い版共通 貼り込み付録

N organic N organic Basic バランシング エッセンスミルク［医薬部外品］（2包）

ロレアル パリ エクストラオーディナリー オイル モイストミルク（1包） NEW

⚫『美的』6月号 通常版

価格:1,610円（税込）

発売日:4月22日（水）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

⚫『美的』6月号 付録違い版

価格:990円（税込）

発売日:4月22日（水）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

予約・購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/%E7%BE%8E%E7%9A%84%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB6%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%A4%A8/dp/B0GVMCVNQB/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=F881LV9LR0V9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.9mEmHJlej4JQx8iDt2-kn085NBqFF3pyZdBjMtND8ptoMA2zRH__1ru-PygBp6lBmd65tJnQLU5XedQ7-JmEA3NWrB8jsoYU9m_4egZsp99cDPDoVqTyuWcozfytS4mlzedxNViZlW62_S7wG6qnRpV9F0WOIiQQVnvS7s_CgjyYDdscZnhritRedi4jiV0-OLZAW0972qd3YbsLv2a6DnHDUnJs0vW_qeijlkwmWI4EhcM0A-aKc0mZx9EGrPkgNHCS6PCHblM-IUDip55d-BgJ4JxQmvQkkzbS2ioqOig.pvb8B1KeOLzaxtFZu42ShzpNdqQNXhndlB3FqXZkldY&dib_tag=se&keywords=%E7%BE%8E%E7%9A%84&qid=1776171123&sprefix=%E7%BE%8E%E7%9A%84%2Caps%2C236&sr=8-4