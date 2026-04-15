営業のパラドックスを突破する。「特別扱い」×「大量生産」の独自戦略を掲げ、「アポ100」の営業ハックが2026年度の新方針を策定。

株式会社営業ハック

営業支援事業を展開する株式会社営業ハック（本社：東京都中央区、代表取締役：笹田裕嗣）は、2026年4月9日、新年度の事業方針を共有するMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）研修を実施しました。本研修では、代表・笹田より「特別扱いを大量生産する」という独自戦略が語られ、全社員がこれに基づいた今期の個人スローガンを策定しました。

【背景：なぜ今、この戦略なのか】

AIや自動化ツールの普及により、営業活動の「効率」は飛躍的に向上しました。しかしその一方で、受け手には配慮のない「定型文の大量送信」が溢れ、本来生まれるはずだった「良いご縁」が損なわれています。 株式会社営業ハックは、この**「効率（大量生産）」と「丁寧さ（特別扱い）」という相反する課題**をビジネスモデルの力で解決すべく、2026年度の始動にあたり全社員参加の事業方針研修を実施いたしました。

【当日の様子：簡易議事録】

- 開催日： 2026年4月9日- テーマ： 「縁作りカンパニー」としての使命と、独自戦略の浸透- 形式：オンライン- 参加人数：約40名1. 営業ハックのアイデンティティ：ご縁を作り、深める

代表の笹田は、当社の役割を「単なる代行業者」ではなく**「縁作りカンパニー」**であると強調しました。「ありがとう」と言われる接点を増やし、作ったご縁を深めていくことが、営業ハックの提供価値の核心です。

2. 戦略の核心：矛盾を両立させる「特別扱い」の大量生産

「一件一件の電話に想いを込めること」と「事業としての規模」をどう両立させるか。

- 特別扱い： 顧客の状況を深く理解し、あたたかみのある声掛けを行う。- 大量生産： CSチームによる精度の高いリスト作成、リーダーによるログ分析、最新のコールの仕組み化により、その「丁寧な対話」を圧倒的な数で実現する。

このパラドックス（逆説）こそが、他社には真似できない当社の競争優位性であることを全社員で共有しました。

3. 「もったいない」をなくすための1本

「良いサービスなのに知られていない」「できないと思い込んでいる」という世の中の“もったいない”を、私たちの1本の電話から変えていく。この社会的意義を再確認し、メンバー一人ひとりが「今期の個人スローガン」を策定。グループワークでは、それぞれの役割においてどう「ご縁」を最大化させるかが熱く議論されました。

【代表取締役・笹田裕嗣よりメッセージ】

効率を求めれば心は疎かになり、心を込めれば数はこなせない。多くの企業が陥るこのジレンマに対し、私たちはあえて両方に正面から挑みます。CS、リスト、現場のメンバーが一体となり、デジタルの仕組みの上で最高にアナログで温かい対話を届ける。これこそが、2026年度、私たちが社会に示すべき価値だと信じています。

【完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について】

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．完全成果報酬型：初期費用・固定費・デポジットは一切不要

２．高品質なリスト構築：CSチームがターゲットを精査し、無差別な架電を排除

３．戦略的スクリプト：現場を知り尽くしたコンサルタントが「ご縁」を作る対話を設計

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

【代表プロフィール】

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

【株式会社営業ハックについて】

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

【会社概要】

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency