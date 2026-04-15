アメリカ心理学会が心理療法ビデオ・データベース「APA PsycTherapy(R)」に最新コンテンツを追加

ユサコ株式会社

2026年４月15日 ユサコ株式会社

ユサコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山川真一）は、アメリカ心理学会（American Psychological Association: APA）が提供する心理療法ビデオ・データベース「APA PsycTherapy(R)」に18本のビデオが追加されたことをご案内します。

APA PsycTherapy(R)は、著名なセラピストによる実際の心理療法セッションを視聴できる、学生、教員、専門家のためのビデオ・データベースです。

今回のアップデートでは、独自の心理療法モデルに焦点をあて、支援スキル開発、仏教の概念に基づいたアプローチ、非常に困難な状況にあるクライアントへの対応に関するビデオなどが追加されました。

最新の収録タイトルおよび詳細は、APAの公式ブログよりご確認ください。

https://blog.apapubs.org/2026/03/19/new-content-for-apa-psyctherapy-spring-2026/

お問い合わせ

ユサコ株式会社はAPA PsycNet(R)で提供されているサービスの日本代理店です。

本件に関するお問い合わせは、下記ページのフォームよりご連絡ください。

ユサコ株式会社 アメリカ心理学会 商品紹介ページ(https://www.usaco.co.jp/product/detail.html?pdid=2)

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