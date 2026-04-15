Rubicon9、ITの価値創出構造を共創で加速する「Core Capability Unit」体制を本格始動

株式会社Rubicon9

株式会社Rubicon9（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：市川 博久、以下「Rubicon9」）は、企業の変革および中長期的な事業成長をより実効性高く支援するため、専門領域ごとの知見と実行力を体系化した「Core Capability Unit」体制を新たに立ち上げ、本格始動させたことをお知らせいたします。

Core Capability Unitは、Rubicon9がこれまで数多くの企業支援、事業立ち上げ、投資先バリューアップの現場で培ってきた実践知をもとに設計された、変革を「成立させる」ための中核組織です。

Rubicon9のプロフェッショナルと、志を同じくするIT事業会社・専門パートナーが有機的に連携し、構想・設計・実行を分断することなく支援することを目的としています。

Core Capability Unit 構想の背景

多くの企業変革やDXの取り組みは、

- 戦略や構想は描かれるが、実行フェーズで停滞する- 実行しても事業や組織に定着せず、単発の施策で終わる- 外部支援が終了すると、変革の推進力が失われる

といった課題に直面しています。

Rubicon9は、この要因を戦略と実行の間に存在する「ケイパビリティの断絶」にあると捉えてきました。個別テーマへの助言やプロジェクト単位の支援ではなく、企業が変革を自走できる状態に至るまでを支える中核能力（Core Capability）を、再現可能な形で提供する必要がある――この問題意識から生まれたのが、Core Capability Unitです。

Core Capability Unitとは

Core Capability Unitは、企業変革や事業成長において特に重要となる領域ごとに、

Rubicon9の責任者を起点として、協業パートナーと一体となって機能する専門ユニット群です。

各ユニットは、単なる構想策定や助言にとどまらず、

- 経営・事業の論点整理- 意思決定の高度化- 組織・プロセス設計- 実行フェーズへの深い関与と伴走

までを担います。

Rubicon9が全体構想と統合設計を担い、実行力・現場力・専門技術を有するパートナー企業と対等な立場で協働することで、変革を机上の空論で終わらせない点が特徴です。なお、これらの協業パートナーの多くはRubicon9のクライアント企業でもあり、協業そのものが企業変革・事業進化のプロセスに組み込まれています。

実際にCore Capability Unitの枠組みは、すでに複数のプロジェクトにおいて運用されています。例えば、ある投資ファンドの投資先IT事業会社では、Value Creation & Commercial Excellence Unitを起点に、営業モデルの再設計、新規オファリングの創出、組織・評価制度の見直しを一体で進めました。短期的な収益性改善にとどまらず、中長期の成長を見据えた事業運営体制への移行が進んでいます。

また、別の事業会社では、Decision Intelligence（Data & AI）Unitを中心に、経営層の意思決定プロセスと現場データを接続する仕組みを構築しました。単発のPoCに終わらせることなく、継続的に意思決定の質を高める基盤として定着しつつあります。

Core Capability Unit（詳細）

Value Creation & Commercial Excellence Unit

責任者：戸松 祐樹（取締役 エグゼクティブパートナー）

本ユニットは、企業価値向上と商業的競争力の高度化を同時に実現するための中核機能を担います。

EBITDA Growth の実現に向けた営業力強化に加え、非連続な成長をもたらす新規オファリングや新規事業の創出を一体で支援します。事業戦略と現場の実行を接続し、

・営業モデル・GTM戦略の再設計

・提供価値および価格設計の再定義組織

・設計、人材育成、評価制度への落とし込み

まで踏み込むことで、短期成果と中長期成長の両立を図ります。

Investment & Capital Strategy Unit

責任者：原口 智全（取締役 CFO）

本ユニットは、事業戦略と資本戦略を一体として捉え、投資判断から実行、統合後の価値創出までを一貫して支援します。

M&Aや事業投資を単なる成長手段としてではなく、

・なぜ今、その投資・資本政策なのか

・中長期の企業価値にどう結びつくのか

・組織・ガバナンスをどう設計すべきか

といった経営視点から整理し、意思決定と実行の両面に深く関与します。

Decision Intelligence（Data & AI）Unit

責任者：近藤 容司郎（取締役 エグゼクティブパートナー）

本ユニットは、データおよびAIを単なる技術テーマとしてではなく、意思決定の質とスピードを高める経営基盤（Decision Intelligence）として位置づけています。

・データ活用を前提とした業務・組織設計

・経営・現場の意思決定プロセスへのAIの組み込み

・PoCに留まらない実装と定着

を重視し、事業成果に直結する形でのデータ・AI活用を支援します。

Enterprise Architecture & Transformation Unit

責任者：金井 賢治（取締役 エグゼクティブパートナー）

本ユニットは、個別施策やIT導入にとどまらず、企業全体のアーキテクチャと変革プロセスを再設計することを目的としています。

・経営と現場を接続する全体構想

・業務、組織、ITを一体とした再設計

・変革を継続させるガバナンスと人材設計

までを一貫して扱い、DXを経営基盤として定着させます。

Risk & Resilience Unit

責任者：内田 篤宏（取締役 エグゼクティブパートナー）

本ユニットは、サイバーセキュリティを単なる防御やIT課題としてではなく、事業継続性と経営レジリエンスを支えるリスクマネジメント領域として扱います。

・サイバーリスクを前提とした事業・IT設計

・セキュリティと利便性を両立させる施策設計

・組織・オペレーションへの実装と定着

を通じて、企業の持続的な競争力を支援します。

Rubicon9代表コメント

代表取締役社長 市川 博久

これまで多くの企業変革や事業支援に関わる中で、「正しい構想が描かれているにもかかわらず、実行に至らない」「実行しても事業や組織に定着しない」という現実を数多く目にしてきました。その要因は施策の是非ではなく、変革を前に進めるための中核的なケイパビリティが、組織として再現可能な形で備わっていないことにあると考えています。

Core Capability Unitは、そうした課題に真正面から向き合うための取り組みです。Rubicon9が構想と意思決定の質を高め、実行力を持つ協業パートナーと対等な立場で連携することで、変革を単発のプロジェクトで終わらせず、企業の中に定着させていくことを目指しています。異なる強みを持つプレイヤーが役割を分担し、共に価値を生み出す。そのための触媒として機能することが、Rubicon9の役割だと考えています。

今後の展望

Rubicon9は今後、Core Capability Unitを軸に、企業の変革テーマや成長フェーズに応じた支援モデルをさらに高度化させていきます。企業内に変革を推進する力が根づく状態をゴールとし、協業パートナーと共に価値創出を継続的に広げていく考えです。企業が本来の競争領域に専心できる環境を整えることで、日本のITの価値創出構造そのものの進化に貢献してまいります。

株式会社Rubicon9について

Rubicon9は、「常識を打破し、変革の火を灯す。」というパーパスのもと、多層化したIT市場の供給側からの変革を促し、国力向上へつなげることを使命とする少数精鋭のコンサルティングファームです。私たちは、自社の規模拡大ではなくIT市場の変革を主語とする「カタリスト」として、国内の大多数を占める準大手・中小のIT事業会社やPEファンドの投資先の企業価値向上をご支援します。IT市場の構造改革に強い覚悟で挑むとともに、社会課題の解決に向け新たな火を灯します。

会社概要

法人名：株式会社Rubicon9

代表取締役社長 ：市川 博久

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目20‐1 Verdex神宮北参道ビル 8F

事業概要：

・一般企業向け経営／テクノロジー・DXコンサルティング

・IT事業会社向け新規事業コンサルティング、M&A伴走支援

・PEファンド、その他投資家向けポートフォリオプランニング、投資先のバリューアップ支援

企業HP：https://www.rubicon-9.com/