夏に向けて気になる首、デコルテ、バスト上部の“しぼみ感”に朗報！大人女性の「削げ」悩みに着目した「アフェクティブボディプランパー」が4月11日発売

株式会社美癒素

今年10周年を迎えるアフェクティブバストセラピー協会（代表：植田稀紀子 運営：株式会社美癒素）は、大人女性の「削げ」悩みに着目したバスト・ボディ用クリーム**アフェクティブボディプランパー**を4月11日に発売しました。年齢とともに気になりやすい首元、デコルテ、バスト上部、ヒップなどの“ボリューム感の変化”に向き合い、自宅で続けるセルフケア習慣を提案します。

薄着の季節こそ気になる、“上半身の見え方”

春から夏にかけて、洋服が軽やかになるほど印象を左右しやすいのが、顔まわりだけではなく首・デコルテ・バスト上部の見え方です。年齢を重ねると、肌のハリ感だけでなく、痩せ・削げ・たるみによって上半身全体が寂しく見えやすくなることに着目し、アフェクティブボディプランパーはそうした大人女性の変化に寄り添うケアアイテムとして開発されました。

サロン施術の現場から生まれた、“プロ発想のホームケア”

アフェクティブボディプランパーを開発したのは、セラピスト歴20年、15,000人以上の女性と向き合ってきた植田稀紀子代表。サロン施術のために開発され、プロに選ばれてきた設計思想を土台に、さらに研究と改良を重ねて、自宅でも続けやすいセルフケアアイテムとして仕上げられました。

単なる保湿ケアではなく、**「プロの技術を、毎日のセルフケアに」**という発想から生まれた点も本商品の特徴です。本商品と独自のマッサージの手法で、サロンに通えない時間にも、自分自身の手で理想の曲線美を育んでほしいという思いが込められています。

「AFFECTIVE BODY PLUMPER 」

アフェクティブボディプランパー バスト・ボディ用クリーム

内容量100g 約1～２か月分

価格11,000円（税込）

使用方法は、適量を手に取り、 バストやデコルテ、ヒップなどに塗ってマッサージをおすすめします。

公式ショップサイト

https://bodyplumper.base.shop/

アフェクティブボディプランパーの特長

1．首・デコルテ・バスト上部など、“削げ”が気になる部位に

本商品は、胸・デコルテ・ヒップなどに使用できるバスト・ボディ用クリームとして展開されています。公式ショップでは、首からデコルテにかけての「削げ」をふんわり整えたい方、ブラジャーを外しても自信が持てるようなハリ感・艶感を求める方に向けた訴求がなされています。

2．柔らかなピンク色と優しい香りが、マッサージの癒し効果を高めます

ほんのりピンク色のクリームは伸びが良く、香りも好評です。着色料や香料を添加しているのではなく成分の自然なものになります。お手入れの度に、女性としての感度が高まり、癒しが得られます。

3．夏前のセルフケア習慣に取り入れやすいタイミング

100g入りで約2か月を目安に使えます。春から使ってマッサージを始めることで、薄着の季節に向けて首・デコルテ・バストまわりのケアを習慣化しやすいタイミングです。

こだわりの新成分「南国果実×発酵テクノロジー」を「8年の実績をもつ信頼の主要成分」にプラス

マンゴスチン果皮エキス

マルメロ高濃度ハイドロゲル

発酵テクノロジーE.C.Bファクター

・果実の女王マンゴスチン果皮エキス

「果実の女王」と呼ばれるマンゴスチン。その果皮に含まれる豊富な美容成分キサントン・フラボノイド・アルカロイド等が、ふっくらとした柔らかな肌印象をサポートします。

・ 愛と美の象徴マルメロ高濃度ハイドロゲル

女神アフロディーテの果実として知られるマルメロ。多糖類・ビタミン・ミネラルをたっぷり含む高濃度ハイドロゲルが、肌にみずみずしい潤いとピンとしたハリを与え、女性らしい曲線を育みます。

・発酵テクノロジーE.C.Bファクター

緑藻類のクロレラとシロバナルーピンのタンパク質を同時に発酵。マンゴスチンとマルメロの働きをバックアップし、プロの施術後のような「うっとり艶肌」へ導きます。

愛用者の声【美容賢者もお気に入り】

お顔の削げが気になるこめかみや、頬に

年齢とともに頬の下がこけやすくなり、輪郭が疲れて見えるのが気になっていたのですが、使い始めてからなめらかに見えるように感じています。 メイクアップアーティスト 井川愛理様

着たい服を着よう！

年齢とともに首元のシワやデコルテの削げが目立ち、以前は“寂しげに見えるのが嫌”だったが、ケアを始めてから“着たい服を着よう”と前向きになれた」 natural forme.オーナー 大塚 弘子様

女性としての自信が宿る

プランパーでマッサージして本当に昔のバストに少し戻った感じが。幾つになっても、バストがふっくら柔らかいのは女性としての自信が宿るんだなと再認識。もう手放せなくなり、今はお尻にも塗っています。 フリーライター 北野 法子様

開発背景にあるのは“自愛”を習慣にするという発想

ブランド全体を通じて一貫しているのは、

**「美しさは365日の自愛から生まれる」**という考え方です。

加齢による変化を無理に隠すのではなく、自分自身の手でいたわり、整え、育てていく。

バストケアを通じて、40代・50代女性のライフスタイルや価値観に寄り添うものとして、多くの共感を得られる商品となることを願っています。

開発者：植田稀紀子協会代表学んで効果的に！「大人の削げ解決レッスン動画」付き

商品を購入すると、有料級のオンラインレッスン動画が無料でついてきます。正しい知識を学びながら効果的なマッサージを身につけお手入れすることで理想のふっくら曲線美と多幸感美ボディを叶えます。

大人の削げ解決レッスン 顔編・ボディ編

講師：アフェクティブバストセラピー協会代表植田稀紀子

お問い合わせ先

アフェクティブバストセラピー協会(https://a-b-t.org)

販売元：株式会社 美癒素

大阪府大阪市東住吉区北田辺4－22－12

Affective Body Plumper

広報担当：植田

MAIL：info@a-b-t.org

公式ショップ(https://bodyplumper.base.shop/)

URL：https://bodyplumper.base.shop/