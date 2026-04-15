クローゼットに収まるのに、広々あたたかい。来客用布団「ねぶくろん」の設計とは【来客用寝具の収納調査】

Bears Rock株式会社

来客用寝具では、「収納に困る」という悩みが多くの家庭で共通しています。



Bears Rockが実施した調査では、約66％が「収納に困っている」と回答。

こうした課題に対し、収納性と寝心地の両立を目指して設計されたのが「ねぶくろん」です。

本記事では、調査結果をもとに、その構造と実際の使用感を紹介します。

■ 来客用布団、約66％が「収納に困っている」と回答

2026年4月、全国の30代～70代の男女を対象に実施した

「来客用寝具に関する実態調査」において、約66％が「収納に困っている」と回答しました。

来客用寝具は使用頻度が限られる一方で、収納場所を大きく占有することから、

「持っているが扱いづらい」という悩みが多く見られます。

こうした背景から、来客用寝具においては“しまいやすさ”という基準が改めて見直されています。

■ コンパクトな寝具に対する“不安”とは

一方で、コンパクトに収納できる寝具は、保温性や寝心地に不安なイメージがありますが、

アンケートにおいても、「薄くて寒そう」「寝心地が悪そう」「耐久性が不安」という回答が合わせて約76％と高く、多くの人が不安に思っていることがわかりました。

使う頻度は多くないのに、収納場所をしっかり確保しなければならない。

収納性と寝心地は両立しにくい。そう考えられてきました。

■ 収納と寝心地を両立する来客用寝具「ねぶくろん」とは

こうした「収納のしやすさ」と「寝心地は不安」という相反する課題に対し、

構造から見直して設計されたのが、来客用寝具「ねぶくろん」です。

ねぶくろんは、寝袋と布団の特長を組み合わせた設計で、

扱いやすさと快適性の両立を目指しています。

収納時は省スペースに収まりながら、使用時にはしっかりと広がり、

来客用として安心して使える寝具です。

■ なぜ「コンパクト＝寒そう」と思われるのか

一般的に、寝具の暖かさは「厚み」や「ボリューム」と結びつけて考えられます。

コンパクトに収納できるものは、その分中身が少なく保温性も低いのではないかと考えられがちです。

そのため、来客用として準備しやすいコンパクトな寝具ほど、

「本当にこれで大丈夫だろうか」と不安に感じるケースも少なくありません。

■ ねぶくろんは、収納時と使用時で状態が変わる設計

ねぶくろんは、収納時には空気を抜いてコンパクトにまとめられる一方、

使用時には中綿がしっかりと復元し、ふんわりとした膨らみを取り戻す設計になっています。

圧縮して収納しやすくしながら、使うときには本来のボリュームに戻ることで、

収納性と使用時の暖かさの両立を実現しています。

■ 弾力とロフトが“暖かさ”を生む構造

圧縮時はコンパクトに、使用時は中綿がふくらみを取り戻す

暖かさのポイントとなるのが、ねぶくろんの中綿の弾力とロフト（膨らみ）です。

適度な弾力を持った中綿は、体に触れる部分ではやわらかく沈み込みながら圧力を分散し、

周囲では潰れすぎずに空気層を保つことで、保温性を維持します。

また、ロフト（膨らみ）がしっかり確保されることで内部空間に余裕が生まれ、

窮屈さを感じにくく、自然に体を包み込むような寝心地につながります。

■ 収納性と暖かさを両立する構造とは（検証視点）

【構造のポイント】

・圧縮時は空気を抜いてコンパクトに収納

・使用時は中綿が復元し、ロフト（膨らみ）を確保

・弾力のある中綿が体を支えながら空気層を維持

【使用時に起こること】

・空気をしっかり吸収し、ふんわりとした寝具に復元

・体に触れる部分は適度に沈み込み、圧力を分散

・周囲の中綿は潰れすぎず、空気を含んで保温

・内部空間が確保され、窮屈さを感じにくい

■ 実際に使った人の声

こうした構造により、収納時のコンパクトな印象と実際の寝心地の良さに驚きの声が寄せられています。

「収納時はコンパクトなので正直そこまで期待していなかったのですが、広げてみるとふんわりしていて、しっかり暖かく驚きました」

「来客用として購入しましたが、『これいい布団だね』と言われて安心しました。見た目以上にちゃんとしています」

■ 来客用として“ちょうどいい理由”

来客用寝具に求められるのは、収納のしやすさだけではありません。

使うときにしっかりと休めること、そしてどなたにも合う自然な寝心地であることも重要です。

ねぶくろんは、準備や片付けのしやすさと、

使ったときの安心感の両方を無理なく満たす設計を目指しています。

ねぶくろんの詳細はこちら :https://nebukuron.jp/item01/ねぶくろんシリーズ専門サイト

【調査概要】

調査名：来客用寝具に関する実態調査

調査期間：2026年4月上旬

調査対象：全国30代～70代の男女

有効回答数：600名

調査方法：インターネット調査

調査主体：Bears Rock株式会社

■ ねぶくろんシリーズ

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/