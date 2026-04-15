ライアットゲームズ、ラウンド制オートバトルゲーム『チームファイト タクティクス』の新セット「宇宙の神々」を本日リリース！

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、モバイル（iOS / Android）・PC向けのラウンド制オートバトルゲーム「チームファイト タクティクス（以下、TFT）」において、新セット「チームファイト タクティクス：宇宙の神々」が日本時間 4月15日（水）にスタートしたことをお知らせします。

『チームファイト タクティクス』（TFT）待望の第17弾セット、「チームファイト タクティクス: 宇宙の神々」の登場です。オートバトル・PCストラテジージャンルを牽引するゲームであるTFTは、毎年3つの新セットを導入することで、プレイヤーに新鮮なゲームプレイを提供し続けています。2026年最初のセットとなるのが、「宇宙の神々」です。

「宇宙の神々」では、最後のフロンティアである宇宙へとプレイヤーを招待します。そこには全能なる天界の存在たちが、無限の宇宙の力をふさわしきチャンピオンたちに授けようと待ち受けています。

ライアットゲームズは先日公開されたTFT Dev Drop動画(https://www.youtube.com/watch?v=IOnfAHUDM10)の中で、「宇宙の神々」の独特なゲームプレイの注目ポイント──魅力あふれる神々、新登場のチャンピオンや特性、豪華なカスタマイズアイテムなどを紹介しました。また、このセットには新要素「神々の世界」も収録。これはTFTに今まであったドラフトラウンドに代わるもので、神々がその力を存分に見せつける天界の市場となっています。「宇宙の神々」は、SFとファンタジーを融合させた新鮮かつアーティスティックな体験を、ベテランプレイヤーにも新規プレイヤーにもお届けします。

▪️デザインリード Noemi Couteのコメント

「宇宙の神々」はSFとファンタジージャンルを織り交ぜたもので、TFTのアート、デザイン、UXチームがこれまでで最も密接に連携した作品となりました。3つ目のセットである「ギャラクシー」を私たちも本当に気に入っていたので、これまでの学びをすべて活かして、再び同じテーマを扱うことができ、とても嬉しく思っています。TFT史上初めてドラフトラウンドに代わる「神々の世界」の登場は、プレイヤーの皆さんが神々の威光を目の当たりにできる機会となっています。鮮やかなイラストとダイナミックなゲームプレイが融合した、斬新な体験がお楽しみいただけます

新セット「宇宙の神々」の詳細については、以下のURLよりご確認ください。

https://teamfighttactics.leagueoflegends.com/ja-jp/news/game-updates/teamfight-tactics-patch-17-1/

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆チームファイト タクティクスについて

『チームファイト タクティクス（TFT）』はPCまたはモバイルでプレイ可能なフリーフォーオール（自分以外のプレイヤー全員が敵となる形式）のストラテジーゲームで、プレイヤー8人が『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』のチャンピオンたちとアイテムを組み合わせて様々なチームを構成し、他の7人のプレイヤーを倒していきます。プレイヤーは格子状の盤面に「ユニット」と呼ばれる手持ちのキャラクターを戦略的に配置し、最後の一人になるまで自動的にバトルを繰り広げます。

2019年のリリース以来、チームファイト タクティクスはオートバトラーとストラテジージャンルを牽引するゲームとして頭角を現してきました。TFTのフランチャイズには『TFT』、『Golden Spatula』（東南アジア）、『Fight For The Golden Spatula』（中国）などがあります。

関連リンク：

TFT公式サイト：https://teamfighttactics.leagueoflegends.com/ja-jp/

TFT公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/PlayTFTJP