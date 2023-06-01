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家族と過ごすGWを『トクニナルド』でおトクに、もっと楽しく「チキンマックナゲット15ピース」が期間限定で490円！ 通常価格から250円おトク！！4月22日（水）〜5月19日（火）の4週間限定！
塩レモンタルタルソース・コク旨焼肉ソース ２種の期間限定ソースが新登場！
今だけの「サンリオキャラクターズ」コラボパッケージには、ARコンテンツも！
堺雅人さんが出演の新TVCMが4月21日（火）より放映開始
『Mr.トクニナルド』がナゲット型バルーンを手に空から登場しナゲットをお届け！？
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしております。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第3弾として、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。さらに2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個をお選びいただけます。
※一部店舗およびデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソースです。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっています。ご家族やご友人で揃って過ごす機会が増えるこの季節、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類のソースからお好みのソースを選ぶ楽しさ、ソースをディップして食べる楽しさを味わっていただきたいと存じます。なお、ソースは単品購入可能（50円〜）ですので、マックフライポテト®などほかの商品ともお楽しみください。
さらに、4月10日（金）より日本マクドナルドと株式会社サンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを開始しており、ハッピーセットⓇ「サンリオキャラクターズ」や、McCaféⓇ「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー（いちご果汁1％）」に続き、本キャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供いたします。「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影をお楽しみいただけるARコンテンツをご用意しています。
4月21日（火）から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場します。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット 15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へお届けするストーリーです。
今だけの「サンリオキャラクターズ」コラボパッケージには、ARコンテンツも！
堺雅人さんが出演の新TVCMが4月21日（火）より放映開始
『Mr.トクニナルド』がナゲット型バルーンを手に空から登場しナゲットをお届け！？
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしております。そんな『トクニナルド』キャンペーンの第3弾として、4月22日（水）から5月19日（火）までの4週間限定で人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクな特別価格490円（通常価格740円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。さらに2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個をお選びいただけます。
新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソースです。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです。どちらのソースもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、ゴールデンウィークの行楽シーズンを楽しむのにぴったりな味わいとなっています。ご家族やご友人で揃って過ごす機会が増えるこの季節、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類のソースからお好みのソースを選ぶ楽しさ、ソースをディップして食べる楽しさを味わっていただきたいと存じます。なお、ソースは単品購入可能（50円〜）ですので、マックフライポテト®などほかの商品ともお楽しみください。
さらに、4月10日（金）より日本マクドナルドと株式会社サンリオのキャラクターと様々な商品でコラボレーションを開始しており、ハッピーセットⓇ「サンリオキャラクターズ」や、McCaféⓇ「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー（いちご果汁1％）」に続き、本キャンペーンでも「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ（数量限定）で「チキンマックナゲット15ピース」を提供いたします。「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などの19の人気キャラクターが描かれたかわいらしいデザインで、パッケージに印字された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、ハッピーセットのおもちゃとして登場しているオリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティが画面上に現れ、一緒に写真撮影をお楽しみいただけるARコンテンツをご用意しています。
4月21日（火）から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場します。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット 15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へお届けするストーリーです。