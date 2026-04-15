東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 寄付金及びチャリティランナーの募集を開始しました！

4月15日より、2026年10月18日（日）に開催される、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 寄付金及びチャリティランナーのお申込み受付を開始しました！

公益財団法人日本対がん協会

詳細のご確認、お申し込みは以下の特設ページよりお願いいたします。

(詳細・お申込み） https://www.jcancer.jp/lp/tokyo-legacyhalf/(https://www.jcancer.jp/lp/tokyo-legacyhalf/)

■申込み受付期間：2026年4月15日（水）11:00～5月15日（木）17:00

注意）

ご入金の締め切り：5月13日（水） 17:00

チャリティランナーエントリーの締め切り： 5月15日(金）17:00

ご寄付を確認させていただきました後、チャリティランナーエントリーのご案内をいたします。

申込人数：先着順81名

「チャリティランナーとしての参加は難しい」という方は、寄付のみでお申込みいただくことも可能です。ランニング好きのご家族・ご友人・お知り合いがいらっしゃいましたら、ぜひ情報のシェアもよろしくお願いいたします。

日本対がん協会は、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティの寄付先団体です。

お問い合わせ

公益財団法人日本対がん協会内 東京レガシーハーフマラソン2026 事務局

TEL：03-3541-4771 / FAX：03-3541-4783

Email：kifu@jcancer.jp