東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 寄付金及びチャリティランナーの募集を開始しました！
公益財団法人日本対がん協会
注意）
4月15日より、2026年10月18日（日）に開催される、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティ 寄付金及びチャリティランナーのお申込み受付を開始しました！
詳細のご確認、お申し込みは以下の特設ページよりお願いいたします。
(詳細・お申込み） https://www.jcancer.jp/lp/tokyo-legacyhalf/(https://www.jcancer.jp/lp/tokyo-legacyhalf/)
■申込み受付期間：2026年4月15日（水）11:00～5月15日（木）17:00
注意）
ご入金の締め切り：5月13日（水） 17:00
チャリティランナーエントリーの締め切り： 5月15日(金）17:00
ご寄付を確認させていただきました後、チャリティランナーエントリーのご案内をいたします。
申込人数：先着順81名
「チャリティランナーとしての参加は難しい」という方は、寄付のみでお申込みいただくことも可能です。ランニング好きのご家族・ご友人・お知り合いがいらっしゃいましたら、ぜひ情報のシェアもよろしくお願いいたします。
日本対がん協会は、東京レガシーハーフマラソン2026チャリティの寄付先団体です。
お問い合わせ
公益財団法人日本対がん協会内 東京レガシーハーフマラソン2026 事務局
TEL：03-3541-4771 / FAX：03-3541-4783
Email：kifu@jcancer.jp