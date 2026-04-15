社会的養護下の若者が安心して立ち寄れる居場所「つながりのお茶会」4月23日スタート｜NPO法人 手の長いおじさんプロジェクト

特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

児童養護施設や里親家庭など、社会的養護のもとで育つこども・若者への支援を行うNPO法人「手の長いおじさんプロジェクト」は、2026年4月23日（木）より、月に一度定期的に開く「つながりのお茶会」を開始いたします。

本取り組みは、巣立ち後に途切れやすい「つながり」に着目し、社会的養護のもとで暮らす中高生や、社会的養護を経験した若者が、安心して立ち寄ることのできる場としてひらきます。

「つながりのお茶会」について

「つながりのお茶会」は、お茶やお菓子を囲みながら、最近の出来事やちょっとした悩みを気軽に話すことができる、小さな交流の場です。

話したい日もあれば、誰かの話を聞くだけの日もある。静かに過ごしたい日も、そのままでいて大丈夫です。

ときにはものづくりを楽しんだり、手を動かしながらゆるやかに過ごすこともあります。

ふらっと立ち寄って、話さずに過ごしてもかまいません。

それぞれのペースで過ごせる時間を大切にしながら、巣立ち後もふと立ち寄ることができる、ひと息つける居場所を目指しています。

16:00-19:00｜毎月第4木曜日開催（渋谷区恵比寿）｜参加無料｜予約不要・出入自由｜スタッフ常駐

つながりのお茶会 :https://tenagaojisan.org/project/salon/手の長いおじさんプロジェクトWEBサイト

■ 開催にいたる背景：巣立ち後に途切れやすい「つながり」

社会的養護のもとで育った多くのこどもたちは、18歳で施設や里親家庭を離れ、それぞれの進路へと進みます。

しかし、生活環境の変化とともに、人とのつながりが途切れやすくなり、仕事や生活の悩みを一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

「手の長いおじさんプロジェクト」では、これまで「うつわとお洋服のお渡し会」(https://tenagaojisan.org/project/owatashikai/)を通じて巣立ちのタイミングに寄り添ってきましたが、その先にも続く支援の必要性を強く感じてきました。

そこで、日常の延長の中で無理なく関われる場として、この「つながりのお茶会」を立ち上げました。

■「支援」ではなく、「関係性」をつくる場へ

本取り組みでは、支援する／されるという関係ではなく、同じ場に集う人同士が、ゆるやかにつながることを大切にしています。

月に一度、安心できる居場所の中で人と関わる経験を重ねながら

・人との関係性の向き合い方が少しずつ変化していくこと

・一人で抱え込まず、誰かに相談しながら不安に向き合えるようになること

・困りごとを整理し、必要な支援や制度へ自らつながろうとする

といった変化が、ゆるやかに育まれていくことを目指しています。

つながりのお茶会 :https://tenagaojisan.org/project/salon/手の長いおじさんプロジェクトWEB

開催概要

名称｜つながりのお茶会

日時｜2026年4月23日（木）16:00-19:00

以降、毎月第4木曜日開催

会場｜景丘の家 1階サロン（東京都渋谷区恵比寿4-5-15）

対象｜児童養護施設や里親家庭で暮らす中高生、社会的養護経験者の若者

参加費｜無料

申込｜予約不要・出入り自由

主催｜特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

今後の展開



「手の長いおじさんプロジェクト」では、「つながりのお茶会」を含め、暮らし・体験・人との関係性をひとつながりの支援として捉え、以下5つの事業を展開しています。

- うつわとお洋服のお渡し会巣立ちを迎えた若者に寄り添う、器や洋服を選ぶ時間- 自分をひらく教室（2026年9月開講予定）多様な生き方に出会い、未来を描く6ヶ月間の連続講座- つながりのお茶会安心して人とつながれる、月に一度の居場所- みらい発見プログラム（2027年開始予定）職場を訪問し、自分らしい働き方を探求するプログラム- まなざしラボこどもや若者の声から、これからの支援を考えるリサーチ活動取り組み事業一覧 :https://tenagaojisan.org/project/手の長いおじさんプロジェクトWEB

今後も、こどもたちや若者が自分らしい人生を描いていけるよう、出会いとつながりをひらく取り組みを継続していきます。

■ご支援のお願い

「手の長いおじさんプロジェクト」は、一人ひとりができることとしての「手」を少しずつ伸ばしあい、つなぐことで、支援を届けていく活動です。



社会的養護下のこどもたちや、社会的養護を経験した若者たちが自分らしく生きることのできる社会をつくるためには、さまざまな立場からの支えが欠かせません。私たちは、みなさまからのご寄付によって、こどもたちの暮らしと未来を支える活動を続けています。

こどもたちが自分の人生を軽やかに歩んでいけるように、これからの新しい一歩を、少しだけ一緒に支えていただけたら嬉しいです。

いただいたご寄付は、「手の長いおじさんプロジェクト」の活動を通して、社会的養護下のこどもや、社会的養護経験者の若者たちへの支援に、大切に使わせていただきます。

寄付／手長サポーターのご案内 :https://tenagaojisan.org/donate/

名 称｜特定非営利活動法人 手の長いおじさんプロジェクト

所在地｜東京都渋谷区松濤1-26-18 園ビルディング2F 松濤ラナイ2A-2

設 立｜2026年2月5日

URL ｜https://tenagaojisan.org(https://tenagaojisan.org)

Instagram｜https://www.instagram.com/tenagaojisan/(https://www.instagram.com/tenagaojisan/)