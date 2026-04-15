バルテスが提供する「T-DASH」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「テスト自動化ツール部門」において、最高位の「Leader」を受賞

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）が提供するテスト自動化ツール「T-DASH（ティーダッシュ）」は、2026年4月15日（水）、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「テスト自動化ツール部門」において、最高位である「Leader」を受賞いたしました。

T-DASHの受賞カテゴリー

テスト自動化ツール：https://www.itreview.jp/categories/api-test-automation-tool

■「ITreview Grid Award」とは？

「ITreview」は、法人向けIT製品・SaaSのレビューを掲載する国内最大級のプラットフォームです。「ITreview Grid Award」は「ITreview」に投稿されたユーザーレビューをもとに、満足度と認知度の両面から製品の評価を可視化する「ITreview」独自のアワードで、四半期ごとに発表され、一定の基準を満たした製品に対して表彰が行われます。

本アワードでは、満足度・認知度ともに高く業界をリードする製品に最高位である「Leader」、特にユーザー満足度が高く今後の成長が期待される製品に「High Performer」の称号が付与されます。

“実際に使った人の声”という信頼性の高い評価を基準としていることから、IT部門に限らず、さまざまな部門の現場から経営層まで幅広く活用されています。

■「T-DASH」とは？

「T-DASH」は、バルテスが長年にわたり培ったソフトウェアテストの知見をもとに開発した、テスト自動化ツールです。専門的なプログラミング知識を必要とせず、直感的に操作できることから、テスト自動化の導入ハードルを低減していることが特長です。

テストケースの作成から実行、結果の可視化までを一貫して支援し、属人化しがちなテスト工程の標準化と効率化を実現するとともに、開発スピードの向上とソフトウェア品質の安定的な向上にもつなげます。さらに、品質向上支援サービスとの連携により、ツール提供にとどまらず、テスト戦略の立案から運用までを包括的に支援しております。

▶T-DASHのサービスページ

https://service.valtes.co.jp/t-dash/

■「T-DASH」に対するユーザー評価

ITreviewに寄せられたレビューでは以下のような評価が寄せられています。

・非エンジニアでも自動テストの実装が可能

「最大の魅力は、プログラミング知識がなくても自動化シナリオを作成できる点です。テスト設計の延長線上でそのまま自動化に落とし込めるため、現場のテスターが主体的に運用できるのは大きな強みだと感じました。」 （情報通信・インターネット／営業・販売・サービス職／従業員規模100-300人未満）

・チュートリアルが充実して操作画面もわかりやすい

「弊社のセキュリティポリシーに合うSaaSで検証システムを探していましたが、条件に合うものがなかなか見つからず、インストール型のT-DASHがセキュリティに合い、利用することになりました。UIはわかりやすく、操作性も良いです。さらに、説明動画（チュートリアル）が複数あるので、自己解決できる点が良いポイントです。もちろん目的のデグレ検証も満足しています。」 （情報通信・インターネット／宣伝・マーケティング／従業員規模50-100人未満）

・リグレッションテストで効果を発揮できます

「リリースするたびにリグレッションテストを実施するのですが、その一部を自動化することで手動によるテスト工数を削減することができました。一度テストパターンさえ作っておけば、繰り返し使えますし、メンテナンスも楽に行うことができます。加えて、ライセンス価格が他社のサービスと比べて低価格に設定されており、導入の敷居が下がりました。お試し期間があることも良いです。」 （その他製造業／開発／従業員規模1000人以上）

※ITreviewにおける評価：4.0／5.0（レビュー数：13件、2026年4月8日時点）

▶「T-DASH」のレビューページ

https://www.itreview.jp/products/t-dash/reviews

このような評価を受け、このたびの受賞にいたりました。

■今後の展望

今回の「ITreview Grid Award 2026 Spring」テスト自動化ツール部門における「Leader」受賞は、「T-DASH」が多くのユーザーから支持をいただいていることの表れであると受け止めています。

今後も、バルテスは寄せられた評価やご意見を真摯に受け止め、「T-DASH」のさらなる機能拡充と提供価値の向上を図ります。テスト自動化の導入・活用を通じて、開発現場における品質向上と生産性向上に貢献してまいります。

■バルテスグループについて

バルテスグループは、ソフトウェアテストをメインとした品質向上支援サービスを提供している本業界のリーディングカンパニーです。上流工程における品質コンサルティング、体系的なテストエンジニアの教育プログラムに加え、生成AIテストツール開発・活用を通じた品質向上にも積極的に取り組んでおります。バルテス株式会社は、ソフトウェアテストに関する国際的な資格認定機関である「ISTQB」の最高位ランクである「Global Partner」に日本で初めて認定された企業です。

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：980名（2025年12月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/