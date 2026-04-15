ジムニー専用｜業界初※の サンバイザー取り付けサンシェード登場

株式会社カーメイトフロントガラス上部に広めの空間を設けることで、ドライブレコーダーへの熱影響も考慮

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、スズキ「ジムニー」専用設計の新製品「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」を4月15日（水）、当社公式オンラインストアおよび各種ECサイトにて発売いたしました。本製品は、サンバイザーに装着したまま、使いたいときだけ展開・設置できる独自構造（特許出願済み）を採用。従来のサンシェードが抱えてきた「取り出すのが面倒」「収納場所に困る」「車内に傷がつきそう」といった課題を解決しました。カラーはジムニーに似合うシルバーとカーキの2色展開としています。詳細は以下をご覧ください。

※車用フロントサンシェードにおいて、サンバイザーに装着したまま、使いたいときだけ展開・設置できる当社特許出願済みの構造。国内インターネット上の公開情報をもとに当社調べ（2026年4月現在）

開発背景

夏場の必需品である車用サンシェードには、以下のような課題があります。特にジムニーは収納スペースが限られている車両で、「サンシェードの置き場が決まらない」「次第に使わなくなる」というユーザーの声がありました。そこで本製品では、”常に車内の定位置にあり、必要なときだけ素早く使える”ことを目指して開発しました。

-従来の車用サンシェード課題-

・ジャバラ型は使うたびに取り出す必要があり、未使用時は場所をとる

・傘型は設置や収納にスペースを要し、ダッシュボードを傷つけることがある

・吸盤タイプははがれやすい

製品特長

●ジムニー専用だからこそのフィット感

本製品は以下の車種専用設計です。フロントガラス形状に合わせた設計により、直射日光を効果的に遮り内装表面温度上昇を抑えながら、フィット感と使い勝手を両立しています。また、折り畳み構造のためPP材を内部に採用。温度上昇による反りや変形を軽減するため、全体にハの字の穴を施し、高温となる車内環境でも耐えられる構造としました（上写真）。

-対応車種-

・スズキ ジムニー：JB64W／2018年7月～

・スズキ ジムニーシエラ：JB74W／2018年7月～

・スズキ ジムニーノマド：JC74W／2025年4月～

●業界初「サンバイザー取り付け」構造（特許出願済み※）

本製品最大の特長は、サンバイザーを活用した独自の取り付け方式です。サンシェードをサンバイザーにベルトとバックルで固定する構造により、未使用時も車内で邪魔にならず、工具不要で簡単に取り付け・取り外しが可能。走行中に不意に展開する心配もなく高い実用性を実現。この構造は現在特許出願中の新構造です。

※特許について：サンバイザーに折りたたんで取り付けられるよう、UVカット生地・内側にPP板を使った新構造。ベルト部分も装着時に締め付けのバラつきが出にくい設計としています。

●駐車後“即展開”、スムーズに設置

サンバイザーに取り付けた状態からバックルを外して広げるだけで、フロントガラス全面をすばやくカバー。広げたサンシェードは、助手席サンバイザーに設置した面ファスナーに固定でき、運転席からもスムーズに設置できます。また、サンシェード中央部上側はルームミラーを避けるよう余裕を持たせたカッティングにし、設置後のミラー再調整も不要です。

[使用方法動画]

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mkX0zR8HR08 ]

●折りたたみやすく、車内を傷つけにくい設計

生地の内側にはPP板を採用し、折り目以外の部分で不意に曲がらない構造とすることで、誰でも迷わずキレイに畳める設計に仕上げました。また、バックル以外に樹脂パーツの露出がないため、ダッシュボードや内装を傷つける心配もありません。

●サンバイザーの機能を損なわない

サンバイザーに製品を装着しても、通常通りサンバイザーやバニティミラーの使用が可能です。

日差しの角度に合わせて調整する際も、重さで下がることなく、サンバイザーの適度な位置をキープします。

●アウトドアシーンにも似合うカーキベージュをラインアップ

車両内側がブラック、車両外側がシルバーとカーキの2色展開です。外からの見え方にこだわり、カーキはジムニーやアウトドアシーンに映える人気のカーキベージュを採用しました。ベルト部分はブラックを基調に、アクセントとしてベージュを配色。生地素材も、ジムニーに似合うものを選定しました。

★詳細は以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

製品概要

製品名：バイザー取付折りたたみサンシェード ジムニー用

品番（カラー）： CX550K(https://ps.carmate.co.jp/c/car/cx550k)（シルバー／ブラック） 、CX558K(https://ps.carmate.co.jp/c/car/cx558k)（カーキ／ブラック）

価格：オープン価格

発売日：2026（令和8）年4月15日

製品サイズ：Ｈ30×Ｗ385×Ｄ145ｍｍ

製品重量：420g

関連プレスリリース・情報

シルバーカーキパッケージ

＜プレスリリース：過去3年＞

・ジムニー専用 Aピラカバー(https://www.carmate.co.jp/news/press/202602/cx530k-cx522k-cx541k.html)（2026年2月）

・INNO フラットデッキベース ハーフサイズ ジムニー用(https://www.carmate.co.jp/news/press/202510/xl.html)（2025年10月）

・ジムニー専用 デジタルランドメーター(https://www.carmate.co.jp/news/press/202508/cx504k.html)（2025年8月）

・ジムニー専用 ドアミラーカバー(https://www.carmate.co.jp/news/press/20250/nz874k.html)（2025年2月）

・ジムニー専用 モールパネル(https://www.carmate.co.jp/news/press/202401/nz868.html)（2024年1月）

＜ジムニー専用アイテム 製品情報一覧＞

https://ps.carmate.co.jp/c/car/exclusive/jimny

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL：https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。