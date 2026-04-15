Axpo、ネスレ日本と工場向けグリーン電力契約を締結

Axpo Japan株式会社- Axpo は2026年1月1日より、ネスレ日本の島田工場向けに、環境価値を付加した特別高圧電力の提供を開始- 本契約は、10か国以上で展開してきた、Axpoとネスレのグローバルな戦略的パートナーシップを基盤として締結- ネスレ日本のエネルギートランジションを支援するとともに、Axpoは日本市場におけるエネルギー需要家向けカスタマイズ型エネルギーソリューションを展開

スイスのエネルギー事業者であるAxpoは、2026年1月1日より、ネスレ日本株式会社（Nestle S.A.の日本法人）島田工場（静岡県島田市）向けに、環境価値を付加した特別高圧電力の供給を開始したことを発表しました。

本契約は、Axpoが2025年8月に日本市場へ参入して以降、初めて締結した小売電気契約となります。Axpoは本契約を通じて、ネスレ日本の島田工場の運営に必要な電力の安定供給を行うとともに、再生可能エネルギー価値の提供を行います。

本件は、ネスレとAxpoがこれまで10か国以上において展開してきた長年の戦略的パートナーシップを基盤とするものです。今回の契約を通じてAxpoは、リスクマネジメント及び市場環境への適応力を組み合わせたソリューションを提供し、ネスレ日本のサステナビリティ目標の推進と、安定した事業運営の両立を支援します。

日本のエネルギー市場向けソリューション

2025年8月に設立されたAxpo Japanは、Axpoグループの日本拠点として、法人のお客様向けにテーラーメイド型のエネルギーソリューションを提供しています。産業用電力（特別高圧）の供給、PPAを通じた再生可能エネルギーの調達、ならびに複数のコモディティにまたがるマーケットアクセスを通じた、エネルギーリスクマネジメントを展開しています。

再生可能エネルギーの導入拡大と電力需給の安定性が同時に求められる日本市場において、 Axpoのリスクマネジメントおよびトレーディングに関する知見を活かし、日本のお客様に対し実行性と柔軟性を備えたエネルギーソリューションを提供します。

Axpo西欧・東欧地域及び日本オリジネーション事業部責任者ドメニコ・フランチェスキーノは、次のように述べています。

「Axpo Japanはネスレ日本との協業により、日本におけるAxpo初のグリーン電力の取引を実現しました。本合意は、各国の要件に応じたエネルギーソリューションを提供するAxpoの取り組みを、日本において具体的な取引として形にしたものです。ネスレのグローバルおよび現地経営陣の皆さまの信頼とご支援に、心より感謝申し上げます。今後も同社とのパートナーシップを大切にしてまいります」

また、本契約を主導したAxpo Japanオリジネーター阿部隼人は、次のように述べています。

「今回Axpoのグローバルカスタマーとの協業拡大を具体的な形で実現できたことを大変意義深く感じています。今後もグローバルカスタマーとの協業関係を継続的に発展させるとともに、産業用需要家をはじめ、再生可能エネルギー開発事業者、蓄電池事業者、電力トレーダーおよび小売事業者など、日本の幅広いお客様に対し、事業要件に即した電力調達とリスクマネジメントソリューションを提供していきます」



【Axpoについて】

Axpoは、イノベーティブなエネルギーソリューションを通じて、持続可能な未来を実現することを使命としています。スイス最大の発電事業者であり、エネルギートレーディングおよび太陽光・風力発電のマーケティング分野における国際的なリーダーです。約7,500名の社員の知見と専門性を基盤に、イノベーションとコラボレーションを通じて、持続的かつ影響力のある変化の創出に取り組んでいます。最先端のテクノロジーを活用し、ヨーロッパ、北米、アジアの30か国以上において、進化し続けるお客様のニーズに応えるためのイノベーションを推進しています。www.axpo.com

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