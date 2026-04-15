Bizer teamは「ITreview Grid Award 2026 Spring」でタスク管理ツール/ToDo管理部門「Leader」を6期連続受賞

Bizer株式会社

Bizer株式会社（代表取締役社長：畠山 友一 以下、Bizer）が提供するチームのタスク管理ツール「Bizer team」は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「タスク管理ツール/ToDo管理部門」で「Leader」を受賞したことをお知らせします。なお、Bizer teamは「6期連続」での受賞となります。

■「ITreview Grid Award 2026 Spring」とは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するものです。

「Leader」は顧客満足度と認知度の双方が高く評価された製品に付与されます。

今回の「ITreview Grid Award 2026 Spring」は、2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに発表されています。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■連続受賞につながった評価のポイントとレビュー

ITreviewでは、5点満点中「4.3点」と高評価をいただいております。（2026/04時点）

特に、「業務プロセスの見える化」、「テンプレート機能による定型業務の標準化」、「直感的で使いやすいUI」を評価いただいております。レビューの一部をご紹介いたします。

その他「Bizer team」のレビューは以下でご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/bizer-team/reviews

- サービス概要：

「Bizer team」について （URL：https://bizer.jp/team）

Bizer teamは、複数メンバーで行う業務の分担や進捗の共有を可視化し業務改善につなげる、チームの生産性を高めるタスク管理ツールです。チーム内の連携を強化して、ミスや抜け漏れなく日々の業務を行いながら、プロセス改善を繰り返し、中長期的な課題に取り組む時間を生み出します。

業務をテンプレートとして標準化できるため、定型業務が多い人事や経理といったバックオフィスでの成功事例が多いほか、メンバー交代が多く多様な働き方が混在するBPO/シェアードでの活用も進んでいます。

■Bizer teamの機能詳細：https://bizer.jp/team/functions/

■無料トライアルも実施中：https://app.bizer.team/auth/sign_up

- 会社概要：

Bizer株式会社 （URL：https://bizer.jp/）

・代表者：代表取締役 畠山 友一

・事業内容：ビジネス支援クラウドサービス「Bizer」「Bizer team」の開発など

・設立： 2013年10月

・本社：東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5階 KSフロア

■本件に関するお問合せ

企業名：Bizer株式会社

担当者：田中

Email：marketing@bizer.jp