来場者数6.7万人、満足度95%を記録！世界初のメタバース・ホビー総合展示会『バーチャルホビーフェス2026』開催レポート

株式会社ホビージャパン

ホビー総合誌『月刊ホビージャパン』を刊行する株式会社ホビージャパン（東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）と、メタバース/XR領域を手がける株式会社V（東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、ホビーの世界を丸ごとVRに再現した大型イベント「バーチャルホビーフェス2026」を、2026年3月20日～4月5日の間で共同開催いたしました。

本イベントの開催レポートを発表いたします。

■6万人超が来場！満足度95％超えのVRChatで開催されたホビーの祭典

2026年3月20日から4月5日まで開催された「バーチャルホビーフェス2026」は、延べ来場者数6.7万人を突破し、事後アンケートでは「満足」が約32%、「大変満足」が約63%と回答するなど大きな反響を呼びました。

本イベントはVRChatというソーシャルVRプラットフォームにて開催された、世界初の「ホビー」をテーマにした大型バーチャルイベントです。VR体験は他のゲームと異なり、視界を覆い、自らの頭・手足の動きが再現できるため、まさに「空間に入り込む」没入型の体験となります。さらに、バーチャル空間ならではの仕掛けを満載にすることで、多くのユーザーを熱狂させました。

・ 最新技術「3DGS」による、実物と見紛う高精細な展示

従来の3Dモデルでは再現が難しかったフィギュアの質感や微細な塗装のニュアンスを、従来から活用していた「フォトグラメトリ」技術のほか、最新の「3Dガウシアン・スプラッティング（3DGS）」技術も用いて再現。イベントでしか見ることができない巨大なフィギュアや、発売前の新製品などをほぼそのサイズ感のまま多数展示いたしました。さらに、展示されている製品は“手に取って”360度眺めることもできるため、まさに実物を目の当たりにしているようなリアリティを実現しました。事後アンケートでは、約8割が展示されている製品を購入したい／購入を検討するなど、高いエンゲージメント率となりました。

・巨大スケールで体感する、実物大の迫力

『ゾイド』や『マクロス』に登場する巨大なメカを劇中サイズで展示。現実の展示会では不可能な「機体の下に潜り込んで見上げる」「コックピットに乗り込んで記念撮影する」といった、VRならではの一人称体験を提供することで、来場者の記憶に深く印象を残しました。

・「動く、遊べる」インタラクティブな体験型ギミック

本イベントでは、単なる鑑賞に留まらず実際に触れて遊べるギミックを多数導入しています。

海洋堂から発売中の『リボルテック アメイジング・ヤマグチ エヴァンゲリオン初号機』の展示では、小さなエヴァンゲリオン初号機を動かすと、ジオラマに配置した巨大なエヴァンゲリオン初号機も同様のポーズをとる連動ギミックを採用しました。メガハウスのブースでは超巨大な『番犬ガオガオ』を展示。「起こさないようにそっとエサをとる」という実際の製品の仕様を再現したミニゲームで遊べるようになっていました。

このように「展示されている製品を眺める」だけではなく、「没入できる体験」要素を多く散りばめたことが、SNSでの拡散と、極めて高い満足度につながりました。

■イベント開催レポート

来場者数：約6.7万人

年齢層：20～30代が75%以上

イベント満足度：95%以上

※イベントアンケートより抜粋

■イベント概要

バーチャルホビーフェス2026

開催期間：2026年3月20日(金・祝)12:00～2026年4月5日(日)23:59

会場：VRChat

主催：株式会社ホビージャパン／株式会社V

特設サイト：https://vr-hobbyfes.jp/

公式X：https://x.com/VRhobbyfes

■ 株式会社ホビージャパンについて

株式会社ホビージャパンは出版をはじめ小売、ホビー商材、アナログゲームの開発・販売、WEBメディア、キャラクター開発を営む「総合ホビー企業」です。当社は、これからもホビーを愛する全ての人々の知的好奇心を刺激し続けて参ります。

■ 株式会社Vについて

株式会社Vは、メタバース/XR領域において国内トップクラスの事業支援・制作実績を有する企業です。「VRChat」や「Roblox」で国内最大級のコミュニティを運営し、ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などからの資金調達を実施。戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

■VRChatとは

VRChatは、アメリカ合衆国のVRChat Inc.が運営するソーシャルVRプラットフォームです。VR機器、PC、スマートフォンから利用でき、ユーザーが作成した多彩なワールドやアバターを通じて、さまざまな人との交流を楽しめます。

VRChat公式サイト

https://hello.vrchat.com/

VRChat-STEAMダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/?l=japanese

■会社概要

会社名：株式会社ホビージャパン

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目15番8号 新宿Hobbyビル

代表者：代表取締役社長 松下大介

事業内容：

ホビー専門誌・ライトノベル・コミック・ホビー関連書籍の出版事業

キャラクター開発・版権事業

ホビー商品の企画・販売事業

各種ゲームの開発・関連書籍の出版

国外のホビー商品、ゲームなどの輸入・販売事業

ホビー商品の小売事業（ポストホビー）

URL：https://hobbyjapan.co.jp/

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