知覧茶の魅力講座・淹れ方体験会＆南九州市観光ブース・抽選会開催のお知らせ

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（代表取締役：牛奥 博俊）は、南鹿児島の魅力をよりPRするために、6月21日（日）大阪発便にて運航予定の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」にて特別イベントを開催いたします。1つ目は、お茶の生産量が日本一を誇る鹿児島県南九州市にて作られる「知覧茶」を楽しむワークショップです。このワークショップでは、知覧茶の魅力についての講座や、美味しい知覧茶の淹れ方体験会、さらに試飲会を実施し実際に知覧茶を召し上がる事が出来ます。ぜひ知覧茶について学びながら知覧茶の魅力をご体験ください。2つ目は、南九州市による観光ブース、抽選会の実施です。鹿児島県の南西部に位置する南九州市は知覧茶の生産だけでなく沢山の自然やグルメなど魅力が市内に多数あります。南九州市の魅力をPRする観光ブースや無料抽選会を開催しますので、この機会にぜひ南九州市の魅力について触れてください。ここでしか味わえないふたつの特別な体験をどうぞお楽しみください。

※イベント内容詳細につきましては、当日配布されるイベントプログラムにてご案内予定でございます。

実施概要

知覧茶の魅力 美味しい知覧茶淹れ方体験

・知覧茶講座（お茶について/知覧茶について）

・美味しい知覧茶の淹れ方体験会、試飲会

・質疑応答

・所要時間：30～40分

・参加費 ：無料

※各回に人数制限を設けさせていただきます。

・講師紹介：福田 将基

福田緑香園の5代目として、知覧茶生産エリア北部の冷涼な山間地、後岳（うしろだけ）で高品質な茶の栽培や製造を手掛けている。

●南九州市 観光ブース・抽選会

・南九州市の魅力についてのご紹介、パンフレットの配布

・南九州市の景品が当たる抽選会

・参加費：無料

詳しくは当社HPをご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/lp/day/event/mainevent/20260621.html