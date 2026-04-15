千葉県に初出店！　「EXPO 2027 オフィシャルストア」が津田沼に誕生　「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：清水博明、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」を、2026年4月17日（金）にオープンいたします。

本店舗は、千葉県内における初の常設オフィシャルストアとなります。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、全国的な機運がさらに高まる中、待望の千葉県初出店が実現いたしました。

これまで以上に幅広い層の皆様へ「GREEN×EXPO 2027」の魅力をお届けするとともに、関東全域でのさらなる機運醸成を図ってまいります。

EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店について

店 舗 名：EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店

場 所：丸善 津田沼店 内（千葉県習志野市谷津7-7-1 Loharu津田沼B棟2階・3階）

営業時間：10：00 ～ 21：00（定休日は丸善 津田沼店に準ずる）

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月9日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp