【カオピーズ】SusHi Tech Tokyo 2026 に出展

株式会社カオピーズ

株式会社カオピーズは、2026年4月27日（月）、28日（火）、29日（水・祝） に東京で開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」に、VADX（Vietnam DX）と共同ブースにて出展いたします。

■ イベントについて

SusHi Tech Tokyo （スシテック東京）は、 東京都が主催するスタートアップ・テクノロジーの国際展示会であり、世界各地の革新的な企業やスタートアップが集結し、最先端の技術・サービスをグローバルに発信する場です。

カオピーズは、日本市場向けDX支援の実績をもつVADXと共同ブースを構え、来場者に対してシステム開発・保守・DX推進サービスを紹介します。両社の知見を結集し、日本企業が直面するIT課題に対して包括的なソリューションを提案します。

【出展概要】

・イベント名：SusHi Tech Tokyo 2026

・会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか

(東京都江東区有明3-11-1)

※カオピーズのブース小間位置：Lower Floor 西1・2 C-512 Vietnam（在日ベトナムDX協会 - VADX Japan ブース内）

・公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

・共同出展：VADX Japan（在日ベトナムDX協会）https://vadx-japan.com/

■ カオピーズが提供するサービス

カオピーズは、日本企業向けにシステム開発から運用・保守、DX支援までを一貫して提供するITパートナーです。「スピード・ソリューション・サポート」を強みに、以下のサービスを展開しています。

１. システム受託開発：日本企業の業務要件を深く理解したうえで、業務システム・Webシステム・モバイルアプリ・基幹システムの開発に対応。要件定義から設計・開発・テスト・リリースまで一気通貫で支援します。

▶ サービス詳細： https://kaopiz.com/ja-offshore-service/

２. 保守・運用引き継ぎ：既存システムの保守・運用を円滑に引き継ぎ、安定稼働をサポートします。属人化の解消やドキュメント整備を含め、長期的な運用体制の構築を支援します。継続的な改善が必要な場合は、ラボ型開発によるサポートもご提供しています。

▶ サービス詳細： https://kaopiz.com/ja-labo-development/

３. レガシーシステムの段階的刷新：既存システムを止めることなく、段階的にモダナイゼーションを推進。リスクを最小化しながら、業務継続性を確保した刷新を実現します。

▶ サービス詳細：https://kaopiz.com/ja-system-development/

４. 24時間365日運用・監視：「止めない運用、止まらないビジネス」を支える統合監視サービス。リアルタイム監視、障害一次対応、迅速なエスカレーション対応、インシデント分析・再発防止提案まで包括的に対応します。

▶ サービス詳細：https://kaopiz.com/ja-news-system-monitoring-24-365/

５. DX支援・業務改善支援：業務理解を前提としたDX支援を提供。現場の業務フロー分析から課題特定、改善施策の立案・実行まで、現実的かつ効果的なDXを伴走支援します。

▶ サービス詳細：https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/

IT人材不足やDX推進にお悩みの企業様は、ぜひカオピーズのブースへお立ち寄りください。具体的な事例を交えながら、最適な解決策をご提案いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ ブースへのご来場をお待ちしております

カオピーズは、ベトナムの優秀なITエンジニアリソースと、 日本市場への深い理解を組み合わせ、企業のIT課題解決を強力にサポートします。 SusHi Tech Tokyo 2026では、実際の導入事例や具体的なソリューションをご紹介する予定です。

「システムの老朽化が進んでいる」「運用コストを削減したい」「DXを推進したいが 何から始めればよいかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひこの機会にお気軽にブースへお立ち寄りください。 担当者が丁寧にご対応いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

▶ カオピーズへのお問い合わせ：https://kaopiz.com/ja-contact/

【会社概要】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 800名（2026年04月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/