全国のトヨタのお店でクラウンの“全席特等席”を体感できるキャンペーン『特等席に浸ろう。-MEET YOUR FLAGSHIP CAMPAIGN-』開始

トヨタPR事務局

▽特設サイト公開

https://toyota.jp/info/crown_brand/campaign_202604(https://toyota.jp/info/crown_brand/campaign_202604)

トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」）は、クラウンの“全席特等席”を体感できるキャンペーン『特等席に浸ろう。-MEET YOUR FLAGSHIP CAMPAIGN-』を、2026年4月15日（水）～2026年8月9日（日）まで実施いたします。

クラウンは、“全席特等席”という思想のもと、乗る人すべてに快適で上質な移動時間を提供しています。本キャンペーンでは、全国のトヨタ販売店でアンケートにご参加いただいた方の中から、抽選で合計1,000名様に“特等席のような寛ぎ時間”に浸れる旅やアイテムなどをプレゼントいたします。

ぜひこの機会にトヨタ販売店にて、その心満たされる時間をご体感ください。

■キャンペーン詳細

●概要

全国のトヨタ販売店でアンケートにご参加いただいた方を対象に、抽選で合計1,000名様に“特等席のような寛ぎ時間”を愉しむことができる旅やアイテムが当たるキャンペーン。

A賞・B賞は、全国のトヨタ販売店でクラウン（クロスオーバー）、クラウン（スポーツ）、クラウン、クラウン（エステート）のいずれかにご試乗いただいた方のみ応募可能です。キャンペーン参加のみ（試乗されていない）の方は、C賞の中からお好きな賞品にご応募いただけます。

※販売店によっては対象車種の試乗車を取り扱っていない場合がございます。ご希望車種の有無については、事前に販売店へお問い合わせください。

●プレゼント内容

〈A賞〉JTBトラベルギフト（10万円相当）：20名様

全国のJTBグループ店舗、JTB Webサイト（一部除外商品あり）で旅行代金のお支払いができ、1円単位でご利用いただけるカード型旅行券。

※画像はイメージです。

〈B賞〉danchuグルメギフトカタログCBコース（1万円相当）：480名様

誌dancyu ダンチュウ編集部の直接取材による厳しい目によって集められたおいしさを凝縮したカタログギフト。

※画像は一例です。

〈C賞〉美味・名品カタログギフト（5,000円相当）やクラウンオリジナルグッズなど：各100名様

- 美味・名品カタログギフト「日本の贈り物」歴史と職人の技が織りなす美しい伝統工芸品と、日本の伝統と革新を融合させたモダンテイストなアイテムを取り揃えたカタログギフト。※画像は一例です。- 能作：箸置 -「８」- ５ヶ入末広がりで縁起の良い数字の8をモチーフにした、曲げて使える錫100％の箸置き。- 能作：KAGO -スクエア- S引っ張たり曲げたりして、かご状に形を変えられる錫100％のKAGO。- 能作：すずまる錫のやわらかさを生かした、好きな形に曲げられる錫100％の美しい器。- クラウンアップサイクルキーケースクラウンのシートレザー端材を使用したオリジナルキーケース。能作：箸置-「８」-５ヶ入能作：KAGO -スクエア- S能作：すずまるクラウンアップサイクルキーケース

※３.４.の写真は盛り付けイメージです。５.の写真は実際の色や形状は異なる場合がございます。

●応募期間

2026年4月15日（水）～ 2026年8月9日（日）

●抽選期間- 第1回抽選2026年6月中旬（2026年4月15日～2026年5月31日までの応募）- 第2回抽選2026年8月下旬（2026年4月15日～2026年8月9日までの応募）

※当選枠は各回500名様、合計1,000名様となります。

※キャンペーン期間中、応募は何度でも可能ですが、当選はお一人様1回限りとなります。重複当選はございません（第1回抽選に落選された方は、第2回抽選の対象となります）。

※当選者様には、キャンペーン事務局よりご連絡いたします。当選者の発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。

※一部店舗では本キャンペーンを実施していない場合がございます。実施有無については、事前に販売店へお問い合わせください。

●特設サイトURL

https://toyota.jp/info/crown_brand/campaign_202604

■クラウンの紹介

1955年の初代発売以来、70年にわたり日本の道とお客様に磨かれ、クラウンは現在16代目を迎えました。

歴代モデルによって培われ、継承・進化されてきた「クラウンネス（＝静粛性・快適性・上質さ）」を軸に、クラウンは開発されてきました。乗る人すべてに快適で上質な移動時間を提供する“全席特等席”という思想のもと、技術者の想いとこだわりを随所に込め、4つのボディタイプへと進化を遂げ、多様な価値観に応える、現代のフラッグシップとして新たな価値を提案しています。

■“特等席”に浸りたくなる体感MOVIE公開中

本キャンペーン開始に合わせ、クラウンが掲げる“全席特等席”という思想を体感できる動画コンテンツを公開いたします。本作では、俳優・モデルとして活躍する浦浜アリサ氏によるクラウン（スポーツ）およびクラウン（エステート）のインプレッションとクラウン開発者・本間裕二の解説を通じて、特別な移動体験や上質な時間の価値を、それぞれの視点から紐解いていきます。

ご覧いただくことで、その魅力を体感し、実際に乗って確かめたくなる映像に仕上げています。

▽【CROWN SPORT】”特等席”体感MOVIE_キャンペーン告知あり

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xS1tVY14CJk ]

▽【CROWN ESTATE】”特等席”体感MOVIE_キャンペーン告知あり

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=K8qzbCcr1MI ]