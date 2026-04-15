“骨盤革命”が学術領域へ-姿勢を整えるだけで尿トラブル改善の可能性補整下着の着用効果を学会発表

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社Dstyleホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、

学校法人藤田学園 藤田医科大学（愛知県豊明市）との共同研究から創生した新発想ガードル

《フェミール コアネクト ガードル》を用いた研究成果の一部が、2026年4月23日より開催される「第113回 日本泌尿器科学会総会」にて発表されることをお知らせいたします。

本研究は、藤田医科大学を中心に当社グループと連携して実施された共同研究であり、株式会社ダイアナは、姿勢改善を目的とした補整下着の開発および臨床試験への協力を行いました。

本研究では、「姿勢改善を目的とした補整下着の着用による女性下部尿路症状改善効果」を

テーマに、日常生活における身体機能および排尿症状への影響について検証が行われました。

なお本研究は、藤田医科大学 医学部腎泌尿器科外科の佐々木ひと美教授の監修のもと実施。

その結果、下部尿路症状の改善傾向が認められました。

■“骨盤革命”からエビデンスへ

Dstyleホールディングスはこれまで、藤田医科大学との共同研究のもと、「骨盤を立てる」という医学的視点に基づいた新発想ガードル 《フェミールコアネクト ガードル》 の開発および検証を進めてまいりました。

本プロジェクトは、補整下着・医学・運動療法（コアネクトヨガ）を融合した、“女性のQOLを根本から整える取り組み＝骨盤革命”として推進。その中で本研究は、佐々木ひと美教授の専門的知見のもと、泌尿器領域における臨床的観点から検証を行ったものです。

そして今回、その取り組みの一部が、学術的検証結果として発表される段階に至りました。

■研究概要

本研究では、姿勢補整機能を有するガードルの一定期間の着用前後において、自覚症状および姿勢に関する評価を比較検証しました。

■研究の意義

本研究は、従来の運動療法とは異なり、「着用することで自然に姿勢へアプローチする」という新しいヘルスケアの可能性を示すものです。

特に、

・運動習慣が定着しにくい方

・軽度の不調を抱えながらも対策が難しい方

に対して、日常生活に取り入れやすいセルフケア手法としての活用が期待されます。

■今後の展開

さらなる科学的エビデンスの強化を図るとともに、

女性の体調・感情・生活の質（QOL）向上に寄与する製品・サービス開発を推進してまいります。

■学会発表概要

学会名：日本泌尿器科学会総会

発表日：2026年4月24日

演題名：「姿勢改善を目的とした補正下着の着用による女性下部尿路症状改善効果」

■プロジェクトについて

本研究は、以下の3領域の融合により推進されています。

・医学（藤田医科大学）

・補整技術（株式会社ダイアナ）

・運動療法（全日本ヨガ連盟）

これらを組み合わせることで、単なる商品開発にとどまらない社会的価値の創出を目指しています。Dstyleホールディングスは、「整えることは、美しくなること」を新たな常識とし、女性の健康と美を社会に広げることを使命として取り組んでまいります。

■商品情報

商品名：フェミール コアネクト ガードル

販売価格：\３２,０００（税込\３５,200）

販売チャネル：株式会社ダイアナ店舗 ほか

■学校法人藤田学園 藤田医科大学について

世界一の独創的な研究拠点実現へ向け、以下の４つのビジョンのもと活動しています。

（教育）豊かな人間性と優れた臨床能力を持つ 「良き医療人」を育成します。

（医療・福祉）WELFARE高度かつ安全な医療を提供するとともに、 地域に根ざした医療の取り組みを展開します。

（研究）充実した環境と高度な技術により、 医科学・医療の未来を切り開きます。

（社会貢献）災害時医療や超高齢、人口減少社会など 未来社会が直面する様々な課題に対応する。

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。

・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/(https://www.mente-s.jp/)

・株式会社D-LOGI LINKS