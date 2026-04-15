コンカー、「管理部門大賞2026・経理財務部門」大賞を受賞

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、株式会社MS-Japan（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO：有本 隆浩、以下 MS-Japan）が運営する「Manegy」主催の『管理部門大賞2026』の「経理・財務部門」で大賞を受賞いたしました。

管理部門大賞とは、MS-Japanが運営する管理部門と土業のための専門サイト『Manegy(マネジー)』にて管理部門で働く人が選ぶ、本当に使ってよかったサービス・システムを選出する取り組みです。全国の経理財務、人事、法務、総務、経営企画等の管理部門で働く人のみを対象にしたアンケートにて「実際に使った＆比較検討したシステム・サービス」に対して評価する調査を実施し、本当に使ってよかったサービスを決定しています。

調査では、「操作性が高く使いやすい」「経費精算業務の効率化につながった」といった評価が多く寄せられ、これらの点が評価されて今回の受賞に至りました。

コンカーはこれまで約15年にわたり、「経費精算のない世界」の実現を掲げ、経費管理クラウド「SAP Concur」を提供してきました。同サービスは、世界で1億人以上に利用され、市場シェア49％*を有し、世界1位のシェアを誇るソリューションです。

直近では「AI×ビッグデータで経費が経営を変える世界」というビジョンのもと、コスト最適化や意思決定に資するインサイトの提供の実現を目指し、様々な取り組みを進めています。

この結果を励みに、今後もお客様の声をもとにサービスの更なる拡充を通じて、日本企業の競争力強化に貢献してまいります。

*出典：IDC’s Worldwide Semiannual Software Tracker, 2019年～2024年

管理部門大賞2026サイト

https://www.manegy.com/awards/backoffice_award_2026/

管理部門大賞2026 経理・財務部門 対象受賞インタビュー記事

管理部門大賞2026 経理財務部門＜大賞＞受賞

株式会社コンカー「経費が経営を変える世界」行動につながる業務変革の伴走

https://www.manegy.com/news/detail/14978/

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

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