【埼玉県】令和8年度「彩の国工場」を募集します

埼玉県

埼玉県では、工場見学を積極的に受け入れるなど、地域に開かれた他の模範となる工場を「彩の国工場」に指定しています。

令和8年度の募集は次のとおりです。多くの皆さまの応募をお待ちしています。

1 募集期間

令和8年4月15日（水曜日）～6月12日（金曜日）

2 指定要件

周囲の環境に配慮し、公害防止に関する法令を遵守している工場のうち、次の要件を1つ以上満たす工場

（1）ものづくりに対する親しみや理解の促進、興味の喚起を行うため、工場見学を積極的に受け入れている。

（2）地元の催しへの参加等、地域に貢献する活動を行っている。

3 審査・指定

書面審査及び訪問調査の結果に基づき、彩の国工場としてふさわしい工場を指定します。

4 応募方法

申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて提出してください。

詳細を見る :https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/a14.html

問合せ先

埼玉県 産業労働部 新産業育成課 ものづくり技術支援担当

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

電話：048-830-3777

E-mail：a3760-07@pref.saitama.lg.jp