新サービス「宅配クリーニング」の提供開始について　～2026年 オリコン顧客満足度(R)調査ハウスクリーニング 関東で2年連続第1位を獲得した東京ガスが家事支援サービスを拡充～

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）は本日、新たな家事支援サービスとして、衣類および布団を対象とした「宅配クリーニング」の提供を全国＊１で開始しました。

宅配クリーニングは、宅配便を利用して衣類や布団をクリーニング工場に発送し、クリーニング後も宅配便で手軽に受け取ることができるサービスです。最大11か月間＊２の保管サービスに加え、しみ抜きや毛玉取り、取れかけたボタンの取り付けも無料で行います。単身者からファミリーまで幅広いお客さまの洗濯や収納スペースに関するお困りごとに応えるサービスです。

「宅配クリーニング」サイトはこちら(https://kaji.tokyo-gas.co.jp/cleaning/)

東京ガスは、家事支援サービスとして、エアコンやキッチン、浴室などを対象とした「東京ガスのハウスクリーニング」＊３を提供しており、「オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスクリーニング 関東」＊４において、2025年・2026年と2年連続で第1位を獲得しました。これは、「スタッフの技術力」「スタッフの接客力」「サービス利用のしやすさ」などについて、お客さまに高くご評価いただいたものです。

ハウスクリーニングで培ってきた、お客さまに安心してご利用いただける高い品質と「使いやすさ」にこだわったサービス提供のノウハウをベースに家事支援サービスを拡充し、新たに宅配クリーニングの提供を開始しました。

東京ガスグループは創立140周年を迎えました。東京を越え、ガスを越え、未来を先取りする企業として挑戦を進めていきます。

＜参考＞

■「宅配クリーニング」 メニューについて

・「衣類クリーニング（保管なし）」「衣類クリーニング（保管付き）」「布団クリーニング」の３つのメニューを用意。

・宅配クリーニングサービスの提供エリアは全国（北海道・沖縄を除く）。東京ガスとのガスや電気の契約のないお客さまもご利用可能。

＜提供メニュー＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1409_1_4400303baba2d7e989e4af349ad6f66b.jpg?v=202604160451 ]

＜本サービスの特徴＞

１. クローゼットがすっきり最大11か月間の無料保管

・クリーニングをした衣類はしわにならないようにハンガーにかけて、専用ルームで最大11か月保

管。使用しないシーズン中は、衣類や布団を預けておくことが可能なため、収納に悩むお客さまに

おすすめ。

２. しみ抜き・毛玉取り・ボタン付けを無料で実施

・衣類クリーニングは、プロが１つ１つしみを見極め「しみ抜き」を実施。毛玉取りや取れかけた

ボタンの取り付けも無料で実施。

３. 細部までこだわったクリーニング品質

・衣類は職人が1点1点丁寧にプレス・仕上げを実施。シワになりにくいオリジナル梱包で返送。

・布団は、大型の洗濯機で丸洗いを実施。専用の乾燥設備で中までしっかり乾燥させることでふわ

ふわの仕上がりに。

４. 簡単注文＆自宅で集荷・受取り

・スマホで24時間注文が可能。指定日に配送員が自宅に集荷、クリーニング後もご自宅までお届

け。クリーニング店に並ぶ時間や手間を削減。

■ソリューション事業ブランド「IGNITURE（イグニチャー）」＊５について

東京ガスは、「ソリューションの本格展開」に向け、2023年11月、ソリューション事業ブランド「IGNITURE」を立ち上げました。「IGNITURE」の下で展開するソリューションにより、ご家庭、法人、地域・コミュニティのお客さまが、「最適化による経済性・利便性・効率性向上などでさらに豊かな未来」と、「脱炭素・レジリエンス向上などでサステナブルな生活・事業」を、無理なく両立できます。

＊１：北海道・沖縄を除く

＊２：衣類クリーニング（保管付き）の場合

＊３：東京ガスのハウスクリーニングについて、詳細はこちら(https://kaji.tokyo-gas.co.jp/housecleaning/)

＊４：「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスクリーニング 関東」は、実際の利用者のみを対象にしたアンケート調査で す詳細はオリコン顧客満足度(R)調査の公表資料(https://life.oricon.co.jp/rank-house-cleaning/area/)をご参照ください

＊５：IGNITUREの詳細はこちら(https://igniture.tokyo-gas.co.jp/)