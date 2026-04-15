ME-Qのオリジナル折りたたみスタンドミラーが新登場！1個から名入れ可能な軽量コンパクトミラー（2026/04/15）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個から作れるオリジナルグッズのプリントサービスを提供しています。この度、新たに「折りたたみスタンドミラー」のオリジナル作成サービスを開始しました。

折りたたみスタンドミラーは、軽量で持ち運びやすく、外出先でも気軽に使えるコンパクトミラーです。さらにスタンド機能を搭載しているため、卓上でも使用できる便利な2WAY仕様。ノベルティやイベント配布、販促グッズとして高い人気を誇り、女性向けイベントや美容関連プロモーションにも最適です。

名入れやロゴ印刷にも対応しており、日常的に使われることでブランドの認知向上にも貢献。コンパクトながら実用性が高く、長期間にわたり広告効果を発揮できる販促アイテムです。

サイズは146×87×8mmとバッグやポーチに収まりやすく、軽量設計で配布しやすい点も魅力。UVインクジェット印刷によるフルカラー対応で、細かなデザインや鮮やかな発色も美しく再現します。

この機会にぜひ、オリジナル折りたたみスタンドミラーを活用し、販促や記念品として新たな価値を生み出してみてください。

▽折りたたみスタンドミラー

https://www.me-q.jp/topic/folding-stand-mirror

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個からオリジナル作成可能！小ロット対応で幅広い用途に対応

1個から注文できるため、テスト販促や記念品、個人利用にも最適。小ロットでも無駄なく制作できます。

◆ 折りたたみ＆スタンド機能付きの便利な2WAY仕様

手持ちミラーとしても卓上ミラーとしても使える設計で、シーンに応じて使い分けが可能な実用アイテムです。

◆ コンパクト＆軽量設計で持ち運びラクラク

バッグやポーチにすっきり収まるサイズ感で、外出先でも気軽に使える携帯性の高さが魅力です。

◆ 名入れ対応で販促効果を最大化

企業ロゴやブランドデザインを印刷でき、日常的に使われることで自然な広告効果を発揮します。

◆ フルカラー印刷対応でデザインを美しく再現

UVインクジェット印刷により、細かなデザインや鮮やかなカラー表現も高精細に仕上がります。

◆ ノベルティ・イベント配布に最適な実用性

軽量で配布しやすく、実用性が高いため受け取った後も長く使用される販促アイテムです。

▽折りたたみスタンドミラー

https://www.me-q.jp/topic/folding-stand-mirror

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナル折りたたみスタンドミラーを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225