Pilates Mee、新店舗「喜多見店」を2026年4月15日にオープン！喜多見エリア初のセミパーソナルピラティススタジオ

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年4月15日、東京都狛江市に「Pilates Mee 喜多見店」をオープンしました。小田急線 喜多見駅から徒歩5分に位置する新店舗では、インストラクター1名につき最大3名の少人数制で指導するセミパーソナルピラティスと、完全個別のパーソナルピラティスを提供します。

Pilates Mee 喜多見店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/tokyo/kitami/(https://m-pilates.com/shop/tokyo/kitami/)

Pilates Mee 喜多見店の特徴

小田急線 喜多見駅から徒歩5分。買い物ついでに通える好立地

Pilates Mee 喜多見店は、小田急線 喜多見駅南口から徒歩5分の場所に位置しています。駅前にはスーパーの「サミットストア喜多見駅前店」や複合商業施設「小田急マルシェ喜多見」があり、日常の買い物の前後に立ち寄りやすい環境です。喜多見商店街を抜けた先という落ち着いた立地のため、駅前の喧騒から離れた空間でレッスンに集中できます。

喜多見エリア初のセミパーソナルピラティススタジオ

喜多見駅周辺にはこれまで、インストラクターが一人ひとりの動きを確認しながら指導するセミパーソナル形式のマシンピラティススタジオがありませんでした。Pilates Mee 喜多見店は、1名のインストラクターにつき最大3名の少人数制で、パーソナルに近い指導を受けられるセミパーソナルピラティスを同エリアで初めて提供します。「ピラティスに興味はあるが、近くにスタジオがなかった」という地域の方にとって、自宅の生活圏内で本格的なマシンピラティスを始められる環境が整いました。

全国100店舗以上が利用可能。近隣の経堂店・仙川店・調布店などにも通える

Pilates Meeの会員様は、追加料金なしで全国すべての店舗を自由に利用できます。喜多見店の近隣には、同じ小田急線沿線の経堂店のほか、京王線沿線の仙川店・調布店などもあり、通勤や外出先のスケジュールに合わせて最寄りの店舗でレッスンを受けることが可能です。「平日は職場の近くで、休日は自宅近くで」といった柔軟な通い方ができるのも、全国展開するPilates Meeならではの強みです。

Pilates Mee 喜多見店の雰囲気

Pilates Mee 喜多見店で提供するレッスン

セミパーソナルピラティス（最大3名）

1名のインストラクターが最大3名のお客様を同時に指導する、Pilates Meeの基本レッスンです。少人数制のため、グループレッスンでは難しい一人ひとりの姿勢や動きの細かな修正が可能でありながら、パーソナルレッスンと比べて手頃な価格で継続しやすい料金設定を実現しています。タワーリフォーマーを使用した本格的なマシンピラティスを、月額11,000円（税込・月2回）から始められます。

パーソナルピラティス（完全個別）

インストラクターとマンツーマンで行う完全個別のレッスンです。身体の状態や目標に合わせたオーダーメイドのプログラムを組むため、特定の部位を集中的に改善したい方や、自分のペースでじっくり取り組みたい方に適しています。セミパーソナルと併用することも可能で、普段はセミパーソナルで通いながら、月に1回だけパーソナルで重点的にケアするといった使い分けもできます。

Pilates Mee 喜多見店の料金体系

Pilates Mee 喜多見店のアクセス

〒201-0004

東京都狛江市岩戸北４丁目１７－１６ 1階B号室

小田急線 喜多見駅南口より徒歩5分

Pilates Mee 喜多見店の営業情報

Pilates Mee 喜多見店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/3_1_95ff60eba481c88bd3675bda2c4be1b8.jpg?v=202604160151 ]

2026年4月30日まで限定で、通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、2026年4月30日までの入会で、月額プランの料金が永続10%オフとなります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee 喜多見店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/113?_gl=1*1kqn0gt*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1*_ga*MjAxODcyOTgwNi4xNzc0NTg5MzI1*_ga_1Y3229VLTV*czE3NzU2NjE0NzUkbzMkZzEkdDE3NzU2NjI4OTYkajYwJGwwJGgxNzI4OTUxMjM4)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://app.l-lignal.com/t/AyqTqRj)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Meeについて

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国100店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、会員であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※2）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※2）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30間日通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人