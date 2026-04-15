～バーチャルシンガー『重音テト』POPUP SHOPが原宿に登場！～『重音テト in KIDDY LAND』2026年4月24日（金）より開催

P&J株式会社

P&J株式会社は、株式会社キデイランド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：津村孝彦）の協力運営のもと、バーチャルシンガー『重音テト』のポップアップショップを 2026年4月24日（金）より、キデイランドオモカド店にて開催いたします。

本イベントは、原宿の新たなランドマークとして誕生する「KIDDY LANDオモカド店」のオープニング企画として実施され、店内のPOPUP専用スペース「KIDDYLAND POPUP SHOP」にて展開いたします。

昨年12月に新宿店・大阪梅田店・鹿児島店で開催されたPOPUP SHOPが大変好評だったことを受け、

今回の大型新店オープンに合わせて、より多くのお客様に『重音テト』の魅力をお届けします。

■イベント概要

イベント名：『重音テトin KIDDY LAND』

開催期間：2026年4月24日（金）～2026年5月21日(火)

開催店舗：

・キデイランドオモカド店（KIDDYLAND POPUP SHOP）

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30番3号 東急プラザ表参道「オモカド」4F

https://www.kiddyland.co.jp/shoplist/omokado/

■コンセプト

エイプリルフール企画から誕生し、2008年以降ファンの熱意によって成長してきた

バーチャルシンガー『重音テト』は、その個性的な魅力で多くのクリエイターに愛されています。

今回のPOPUP SHOPは、

「Kawaii into the Future」 をテーマとする原宿オモカド店の世界観と連動し、

未来的な“Kawaii”と『重音テト』のデジタルカルチャーが融合した特別な売場を展開します。

既存ファンはもちろん、原宿を訪れる若年層・インバウンドのお客様にも楽しんでいただける、

新しい『重音テト』の魅力を体験できる場を目指します。

●『重音テトin KIDDY LAND』発売グッズ●

P&J株式会社 大阪営業所が展開する【TAMAZOU】シリーズのぬいぐるみや雑貨をはじめ、

オモカド店のPOPUP期間内導入予定の先行販売アイテムを展開予定です。

●お買上げ特典●

『重音テト』関連商品を1,000円（税込）お買い上げごとに、

『重音テト in KIDDY LAND』限定ノベルティステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。（最大4枚まで）

※『重音テト』とは

重音テト（かさね・てと）とは、有志がインターネット上で意見や素材を出し合い制作された、声となる音声素材集（音声ライブラリー）を持つ、実際に歌うことのできるキャラクターです。

重音テトは2008年3月に匿名掲示板２ちゃんねる内にある『ニュー速VIP板』で有志の手によりエイプリルフールのジョークとして制作され『架空のVOCALOID（ボーカロイド）』として動画投稿サイトであるニコニコ動画にデビューしました。

その後、歌声合成ツール『UTAU』との出会いにより独自の音声素材が作成され、VOCALOIDと同じように歌うことのできるバーチャルシンガーとして歩み始めることとなりました。

現在では多くのファンの手によって、重音テトのイラストや楽曲、動画など様々な作品が日々生み出されています。

重音テトのキャラクター原画は『線』が描き、音声素材は『小山乃舞世』が自身の声を録音・加工し制作しています。

重音テトオフィシャルサークル『ツインドリル』は2名と話し合いの上覚書を交わし、重音テトの運営を行っています。

■『重音テト』公式サイト：https://kasaneteto.jp/

■『重音テト(かさねてと)おふぃしゃる「ツインドリル」』公式Xアカウント：@twindrill_teto

■『TAMAZOU』公式Xアカウント：@tamazou202507

(C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL