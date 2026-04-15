NEDOデジタルライフライン整備事業「デジタルライフライン全国総合整備計画／アーリーハーベストプロジェクト」

株式会社トラジェクトリー

株式会社トラジェクトリー（本社：東京都港区、代表取締役：小関 賢次、以下「トラジェクトリー」）は、2026年3月30日、静岡県浜松市天竜地区から愛知県北設楽郡東栄町にかけて、県境をまたぐドローン航路の実証を実施いたしました。

本取り組みは、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が推進するデジタルライフライン整備事業における「デジタルライフライン全国総合整備計画／アーリーハーベストプロジェクト」の一環として行ったものです。

■実証概要

本実証は、全国展開に向けて進められているドローン航路システムの改修・高度化、およびドローン航路を起点としたエアモビリティデータスペース群の確立・高度化の成果を活用し、異なる運営者が管理する送電線上空や河川上空等のドローン航路間における直通運航、ドローン航路の複線化、航路の出入りを伴う運航について、開発成果の妥当性を実証することを目的としています。

事業名：NEDO「デジタルライフライン整備事業／ドローン航路の実証」

日時：2026年3月30日（月）

実施エリア：静岡県浜松市天竜地区から愛知県東栄町

■実証項目

運営者が異なる送電線上空および河川上空等のドローン航路間における直通運航や、ドローン航路の複線化など

■実証内容

昨年3月、浜松市の天竜川水系上空に、世界初となるドローン航路が整備されました。浜松市エリアでは一級河川である天竜川上空約180kmにわたってドローン航路が整備され、物流用途や点検用途などでの活用が進められています。浜松市もこれを「新たな空のインフラ」と位置付けており、より安全性・効率性の高い運用を通じて、さまざまなサービスの社会実装加速を目指しています。

当社は、こうした既存航路の知見を活かし、今回、静岡県浜松市から愛知県東栄町にかけて航路を拡張することで、県境をまたぐ広域活用の可能性を検証しました。地域内に閉じない広域運用を視野に入れることで、中山間地域における生活利便性の向上や、災害時の迅速な物資輸送、河川点検などのインフラ用途への展開を進めます。





■実証の様子

■今後の展望

今後は、今回の実証で得られた知見をもとに、静岡県浜松市北部地域から愛知県東栄町にかけた中山間地域におけるドローン航路の実装をさらに具体化していきます。これらの地域は、市街地まで車で1時間以上かかる場所も多く、公共交通手段も限られていることから、日常的な買い物や医療へのアクセスに課題を抱えています。加えて、高齢化率が40～70％と高く、免許返納の進行により移動手段の確保が重要になっています。また、土砂災害などが発生しやすい山間地域であるため、災害時には集落が孤立するリスクもあります。

こうした背景を踏まえ、当社は、市街地に比較的近い二俣エリアを起点に、浜松市内から北部地域や東栄町へ荷物を届ける運用や、静岡・愛知の両エリア間で物資をやり取りできる体制づくりを進めてまいります。普段は、買い物や医療へのアクセス向上に加え、農産品・畜産品など地域産品の流通活性化による産業振興への貢献を目指します。災害時には、孤立集落への物資輸送や被災範囲の確認などにも活用し、地域の防災力向上につなげていきます。

さらに、ドローン航路をめぐっては、標準化や制度整備が進んでおり、今後は航路の認証・登録制度の運用開始も見込まれています。当社は、浜松エリアでの航路運用を通じてこうした制度への対応を見据えるとともに、将来的には海外展開も視野に入れながら、地域課題の解決に資する“空のインフラ”の社会実装を進めてまいります。





株式会社トラジェクトリー

＜会社概要＞

（１） 社 名 ：株式会社トラジェクトリー(Trajectory, Ltd.)

（２） U R L ：https://trajectory.jp/

（３） 代表取締役：小関 賢次

（４） 本社所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー17階 Room7

（５） 設 立 ：2018年3月