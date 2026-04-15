ミライクルラボ、世田谷こどもおしごとフェス!!で自己理解型ワークショップを開催

株式会社ミライクルラボ

子ども向けイベントやアントレプレナーシップ教育事業を展開する株式会社ミライクルラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邉涼太、以下「ミライクルラボ」）は、2026年3月29日（日）、東京都世田谷区の「HOME/WORK VILLAGE（旧池尻中学校跡地）」にて開催された小中学生向け職業体験イベント「世田谷こどもおしごとフェス!!」に出展いたしました。

本イベントは、子どもたちがさまざまな仕事に触れ、自らの興味や可能性を発見する職業体験型教育イベントで、当日は多くの来場者で賑わいました。

ミライクルラボは、おしごと体験（クエスト）プログラムの一環として、自社オリジナルコンテンツ「マイカードづくりのワークショップ」を実施しました。本ワークショップは、30問のアンケートに回答することで、自分の特性や強みを8つのタイプに分類し、“自分らしさ”を可視化する自己分析型プログラムです。当日運営には学生インターン2名（種石碧、野中芽依南）も参加。子どもたちへの声かけや診断結果のフィードバック、マイカード作成のサポートなどを行いました。

分類される強みには、「かんさつのちから」「ことばのちから」「じぶんのちから」などがあり、診断結果はレーダーチャートとして可視化されます。子どもたちは、自身の強みのバランスを視覚的に確認した後、12種類のオリジナルキャラクターから好きなデザインを選択。レーダーチャートの結果を書き込んだ“世界に一枚だけのマイカード”を作成しました。楽しみながら自己理解を深められる設計により、会場では結果を見て驚く声や、かわいらしくデコレーションしたカードを保護者に見せる姿が多く見られました。

当日は約350名の小中学生が参加し、来場された保護者の方も興味を示してお子様と一緒に自分もマイカードを作成するなど、終日満席となる盛況ぶりでした。参加者からは「自分の強みがわかってうれしかった」「身体動かすのが好きだからあたってる！」といった声などが寄せられ、自己理解の第一歩として高い関心を集めました。

ミライクルラボは今後も、子どもたちが自らの可能性に気づき、未来を主体的に切り拓く力を育む機会を創出してまいります。

■株式会社ミライクルラボ

「はやく大人になりたくなる」を合言葉に、子どもたちが自分の“好き“や”違和感“から未来を創る力を育む教育プログラムを全国で実施。アントレプレナーシップ教育や探究学習を軸に、問いを起点とした創造的な学びを提供する教育事業「ハテナラボ」、企業の仕事を1業務単位で挑戦する有償インターンシッププログラム「Academee」、教育現場で生まれたプロジェクトを社会で継続させる支援事業「たちまちプロジェクト」、その他全国の自治体や学校などでの授業やイベントなどの地域と連携した実践型プロジェクトを通じて、学びと社会をつなぐ“価値創造型人材育成”を目指している。

ホームページ：https://miraikuru-lab.com/